Najlepsze konto dla firmy – ranking

Konto FIRMA TO JA zwyciężyło w rankingu kont dla firm przygotowanym przez TotalMoney.pl. Co zdecydowało o jego wygranej? Jakie inne konta znalazły się w czołówce zestawienia? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć poniżej.

Według informacji Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2016 r. w Polsce powstało 340 425 firm. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność może korzystać ze swojego konta osobistego. Ale po co mieszać rozliczenia prywatne z firmowymi. Na rynku można przecież znaleźć rachunki firmowe, których obsługa – podobnie jak w przypadku kont osobistych – jest darmowa.

Dla kogo szukaliśmy konta?

Skontaktowała się z nami Martyna, która od 6 miesięcy prowadzi niewielką kawiarnię w jednym z centrów handlowych. Dotychczas rozliczenia związane ze swoją działalnością prowadziła za pośrednictwem konta osobistego. Z uwagi na to, że jej biznes zaczął się coraz bardziej rozkręcać, zdecydowała się na otwarcie konta firmowego. Najważniejszymi parametrami konta firmowego dla Martyny są:

miesięczna opłata za prowadzenie konta,

opłata za wydanie i użytkowanie karty do konta,

koszty przelewów – obowiązkowych (do ZUS i US), zewnętrznych realizowanych przez Internet oraz przelewów SEPA.

Choć większość klientów przychodzących do lokalu Martyny płaci za kupowane napoje i przekąski kartami, to jednak część z nich posługuje się gotówką (w tym także bilonem). Dlatego kolejnym parametrem, istotnym dla Martyny, był koszt wpłaty gotówki na rachunek.

Wszystkie parametry, które porównywaliśmy w rankingu, oraz liczbę punktów, jaką za nie przyznawaliśmy, można sprawdzić, klikając na znajdujący się poniżej baner.

Konto FIRMA TO JA zwycięzcą rankingu!

Bezapelacyjnym zwycięzcą rankingu zostało Konto FIRMA TO JA Idea Banku, które zdobyło 22,5 punktu. Co wpłynęło na wygraną tego produktu? Przede wszystkim bezwarunkowy brak opłat za prowadzenie rachunku, wydanie karty, przelewy krajowe oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Posiadacz Konta FIRMA TO JA wpłaca także bezpłatnie – co jak pamiętamy, było bardzo ważne dla Martyny – gotówkę na rachunek (zarówno banknoty, jak i bilon). Trzeba dodać, że chcąc wpłacić gotówkę, Martyna nie musi iść do oddziału Idea Banku czy do wpłatomatu. Wpłatomat może przyjechać do niej – jest to możliwe dzięki darmowej usłudze Mobilny Wpłatomat. Zamówić go może za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub telefonicznie. Może także korzystać z systemu transakcyjnego Idea Cloud. Znajduje się w nim m.in. darmowy program do fakturowania czy działający w chmurze wirtualny sejf służący do przechowywania dokumentów klienta. Jeszcze jednym bonusem dla posiadaczy konta firmowego w Idea Banku jest Idea Hub – darmowa przestrzeń coworkingowa, w której można porozmawiać z doradcą z banku, wynająć salę konferencyjną, a w niektórych lokalizacjach skorzystać nawet ze studia fotograficznego.

Kto jeszcze na podium?

Drugie miejsce zajął Nest Bank i jego BIZNest Konto, które zdobyło 22 punkty. Także i w przypadku tego rachunku podstawowe funkcjonalności są bezpłatne – bank nie pobiera opłat m.in. za prowadzenie rachunku, wydanie i użytkowanie karty debetowej, przelewy przez internet, przelewy SEPA czy wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Nest Bank oferuje także swoim klientom możliwość prowadzenia konta walutowego za 0 zł czy usługę korzystnych przewalutowań – atrakcyjne kursy wymiany walut.

Na najniższym stopniu podium znalazło się Konto Direct dla Firmy ING Banku Śląskiego. Rachunkowi temu przyznaliśmy 17,5 punktu. To konto podobnie jak pozostałe zwycięskie oferty prowadzone jest za darmo (pod warunkiem że jego posiadacz korzysta aktywnie z rachunku, tj. w poprzednim miesiącu wykona przelew do ZUS lub przelew do US lub na jego konto wpłynie co najmniej 2 000 zł). Posiadacz Konta Direct dla Firmy nie ponosi także kosztów związanych z użytkowaniem karty wydanej do konta (pod warunkiem że wykona przy jej użyciu transakcje bezgotówkowe na co najmniej 300 zł), przelewami do ZUS, US i pozostałymi zewnętrznymi wykonywanymi przez internet. ING oferuje także swoim klientom m.in. ALEO – otwartą platformę zakupową. Przedsiębiorcy zakładający konto mogą skorzystać także z promocji „200 zł za otwarcie konta i przelew na ZUS”.

Jak pokazują wyniki naszej analizy, przedsiębiorca zakładający konto dla swojej firmy może liczyć na ofertę równie atrakcyjną jak w przypadku rachunku osobistego. Dzięki temu może się skupić na prowadzeniu swojej firmy i osiąganiu zysków, nie martwiąc się, że będzie musiał płacić za przelewy wykonywane do swoich kontrahentów, czy w nagłej potrzebie szukać bankomatu, z którego będzie mógł wypłacić bezprowizyjnie gotówkę.