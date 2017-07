Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i twojej rodziny

Gdzie można znaleźć ubezpieczenie na życie z rozbudowanymi opcjami dodatkowymi, częścią inwestycyjną i możliwością dodawania kolejnych osób ubezpieczonych? Takie rozwiązania oferują m.in. Nationale-Nederlanden i Aviva.

Nasze życie zmienia się wraz z upływem czasu. Także ubezpieczenie na życie powinno się zmieniać i elastycznie dostosowywać się do tego, co dzieje się w naszym życiu. Na myśli mam polisę, do której mogę dodać życiowego partnera/partnerkę i dzieci. Takie ubezpieczenie powinno nie tylko zapewniać ochronę życia ale też umożliwiać inwestowanie środków z myślą o przyszłości (dzieci i/lub na emeryturę). Czy na rynku są takie ubezpieczenia? Sprawdziliśmy to wysyłając do towarzystw ubezpieczeniowych ankietę, w której poprosiliśmy o podanie podstawowych parametrów ubezpieczenia (pytaliśmy m.in. o możliwość dodawania do ubezpieczenia dodatkowych osób, możliwość rozszerzenia polisy o umowy dodatkowe, ich maksymalną liczbę czy możliwość skorzystania ze zniżek/rabatów w składce). Pod uwagę wzięliśmy ubezpieczenia indywidualne na czas nieokreślony. To, za co przyznawaliśmy punkty i ile można było ich zdobyć można sprawdzić klikając na znajdujący się poniżej banner.

Kto zwyciężył?

Odpowiedzi otrzymaliśmy od 7 towarzystw ubezpieczeniowych, które zgłosiły do naszego porównania łącznie 9 produktów. W czołówce zestawienia znalazły się Nationale Nederlanden, Aviva oraz Generali.

Pierwsze miejsce i 15 punktów zdobyło Ubezpieczenie Ochrona Jutra oferowane przez Nationale-Nederlanden. Ubezpieczenie to składa się z części ochronnej i inwestycyjnej. W ramach umowy podstawowej Nationale-Nederlanden Ubezpiecza życie Ubezpieczonego i w przypadku jego śmierci wypłaci świadczenie osobom uprawnionym. Do niej można dodawać – w zależności od potrzeb – umowy dodatkowe (w pakietach lub osobno): na wszelki wypadek (np. z tytułu pobytu w szpitalu, rekonwalescencji po pobycie w szpitalu wskutek wypadku, na wypadek uszkodzenia ciała), dla zdrowia (np. na wypadek nowotworu, na wypadek poważnych chorób - bez nowotworów), dla dziecka (np. z tytułu poważnego zachorowania dziecka, pobytu w szpitalu lub operacji wskutek choroby czy niezdolności do samodzielnego życia). W ramach jednej polisy można ubezpieczyć maksymalnie 10 osób. Do dyspozycji klientów postawionych jest w sumie 14 umów ochronnych i 3 inwestycyjne. W ramach umów inwestycyjnych, pieniądze wpłacane przez klientów mogą być inwestowane w 2 portfele modelowe (czyli fundusze zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego), 6 Funduszy NN Perspektywa. Klienci mogą też wybierać spośród 15 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych NN TUnŻ inwestujących w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. W ramach Ubezpieczenia Ochrona Jutra można także oszczędzać na emeryturę z IKE lub IKZE. Dodać trzeba, że za każdego dodatkowego ubezpieczonego przysługuje zniżka w wysokości 10 proc. składki ochronnej. Ze zniżki można także skorzystać wybierając umowy dodatkowe w pakietach (w zależności od pakietu może ona wynosić nawet do 20 proc.).

Drugie miejsce zajęło Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa, które można znaleźć w Aviva Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie SA. Nowa Perspektywa uzyskała 13 punktów. Ubezpieczeniem tym mogą być objęte osoby dorosłe (jedna lub dwie) oraz dowolna liczba dzieci. Podobnie jak u zwycięzcy, także i w tym przypadku ubezpieczeniem można objąć swoich najbliższych i ubezpieczyć ich od skutków wypadków, leczenia szpitalnego, poważnych chorób, a partnera także w razie niezdolności do pracy. Nowa Perspektywa daje możliwość skorzystania z 10 rodzaju umów dodatkowych (wypadkowych, zdrowotnych i dla dzieci), wśród których można znaleźć m.in. ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, śmierci i kalectwa na skutek nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie świadczenia szpitalnego „Na Zdrowie”, pakiet medyczny „Bądź Zdrów” czy ubezpieczenia Medservice. Osoba korzystająca z ubezpieczenia Nowa Perspektywa może – w ramach umowy głównej – oszczędzać za pośrednictwem 13 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych o różnym stopniu ryzyka. W Avivie rabat dotyczy najniższej składki za umowę dodatkową i wynosi: 50 proc. przy 3 umowach dodatkowych, 75 proc. gdy są 4 umowy dodatkowe oraz 100 proc. gdy jest ich przynajmniej 5 spośród wskazanego zbioru. Dodać też trzeba, że w Avivie także można inwestować z IKE czy IKZE – jest to możliwe w ramach osobnej umowy. Aviva wspiera także rodziny mające Kartę Dużej Rodziny, tj. mające troje lub więcej dzieci. Rodziny takie uzyskują ubezpieczenie NNW dla każdego dziecka od 2 lat za darmo.

Na miejscu trzecim znalazło się ubezpieczenie ProFamilia z Generali. Zdobyło ono 11,5 punktu. ProFamilia to, jak pisze ubezpieczyciel na swojej stronie internetowej, nie tylko podstawowe zabezpieczenie najbliższych w przypadku twojej śmierci. To przede wszystkim elastyczny dobór zakresu ubezpieczenia dzięki możliwości wpływu na kształt ochrony poprzez zmianę sumy ubezpieczenia w zależności od potrzeb i bieżącej sytuacji życiowej. W ramach ubezpieczenia można korzystać z umów dodatkowych – zarówno wypadkowych, zdrowotnych jak i dodatkowych na życie (jest ich łącznie 24). Obejmują one m.in. ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, a także częściowej i całkowitej niezdolności do pracy czy ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu i poważnej operacji. Ubezpieczony może także korzystać z możliwości inwestowania w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Może także uzupełnić swoją umowę o IKE i IKZE. Od drugiej rocznicy ubezpieczenia ubezpieczyciel powiększa opłaconą składkę dodatkową o 5,26 proc. tzn. na inwestycje przeznaczona zostanie kwota w wysokości 105,26 proc. składki wpłaconej.

Pytanie o to czy warto ubezpieczyć się na życie jest pytaniem retorycznym. Decydując się na tego typu polisę warto rozważyć skorzystanie z takiego rozwiązania, które będzie chroniło nie tylko nas, ale także naszych bliskich. Trzeba też pamiętać o tym, że ubezpieczenie na życie to nie tylko funkcja ochronna ale też możliwość inwestowania środków na przyszłość naszą czy naszych dzieci.