Ranking kont osobistych

Po raz kolejny prześwietlamy parametry dostępnych na rynku kont osobistych. Tym razem ocenie poddaliśmy 29 kont i wybraliśmy te, które są darmowe, a do tego oferują wysoką premię.

Założyliśmy, że klient zapewnia wpływ na konto w wysokości 2 tys. zł miesięcznie i wykonuje w miesiącu transakcje kartą na łączną kwotę 700 zł. Na podstawie tych założeń punktowaliśmy poszczególne konta.

Za co przyznawaliśmy punkty w rankingu? 15 punktów za darmowe konto (jeśli bank pobierał opłaty, to proporcjonalnie mniej),

za darmowe konto (jeśli bank pobierał opłaty, to proporcjonalnie mniej), 15 punktów za darmową kartę (jeśli bank pobierał opłaty, to proporcjonalnie mniej),

za darmową kartę (jeśli bank pobierał opłaty, to proporcjonalnie mniej), po 5 punktów za bezwarunkowo bezpłatne konto i kartę,

za bezwarunkowo bezpłatne konto i kartę, 10 punktów za bezprowizyjne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, 5 punktów za darmowe wypłaty z wybranych urządzeń i 0 punktów, jeżeli darmowe są tylko własne bankomaty banku,

za bezprowizyjne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, za darmowe wypłaty z wybranych urządzeń i 0 punktów, jeżeli darmowe są tylko własne bankomaty banku, 5 punktów za darmową realizację zlecenia stałego (jeśli bank pobierał opłaty, to proporcjonalnie mniej),

za darmową realizację zlecenia stałego (jeśli bank pobierał opłaty, to proporcjonalnie mniej), 5 punktów za darmowy zewnętrzny przelew zlecany przez internet (jeśli bank pobierał opłaty, to proporcjonalnie mniej),

za darmowy zewnętrzny przelew zlecany przez internet (jeśli bank pobierał opłaty, to proporcjonalnie mniej), maksymalnie 10 punktów za premię, którą oferował bank za otwarcie konta, aktywność na rachunku czy operacje realizowane kartą (nie braliśmy pod uwagę bonusów za polecenia oraz wymagających skorzystania z innych produktów niż konto i karta). Maksymalnie można było otrzymać 70 punktów.



I miejsce – Konto Active





Zwycięzcą rankingu zostało Konto Active, które możesz założyć w eurobanku. W ramach promocji "Zyskaj z Kontem Active" otrzymujesz roczną gwarancję braku opłat za prowadzenie rachunku, zwrot opłat za kartę do konta oraz bonus w wysokości 120 zł. Jak go otrzymać? eurobank wypłaci bonus osobom, które zdecydują się wziąć udział w promocji, wypełniając formularz zgłoszeniowy do 31 sierpnia 2017 r. złożą wniosek o konto i otworzą je do 15 września 2017 r. Następnie przez kolejnych 6 miesięcy będą płacić kartą do konta za zakupy przynajmniej 3 razy w miesiącu (na łączną kwotę min. 50 zł), za co bank będzie wypłacał 20 zł miesięcznie przez pół roku. Dodatkowym atutem jest bonus w wysokości aż 720 zł. Można go otrzymać przystępując do Programu "Rodzina i Przyjaciele". W jego ramach bank zwraca 5 proc. wartości wydatków dokonanych kartą do konta na podróże, rekreację, sport i rozrywkę (maksymalnie 60 zł miesięcznie, czyli 720 zł rocznie).



Oprócz tego możesz bez prowizji wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce i wykonywać przelewy do innego banku przez internet i mobilnie oraz zlecenia stałe za 0 zł.

II miejsce – eKonto standard





Drugie miejsce zajął mBank ze swoim eKontem standard. W tym przypadku otrzymujesz gwarancję, że przez dwa lata bank nie będzie pobierał opłat za prowadzenie rachunku, kartę debetową, przelewy internetowe w złotówkach, potwierdzenie operacji kodem SMS, płatności BLIK i wypłaty w kwocie od 100 zł z bankomatów BZ WBK, Planet Cash i Euronet. Oprócz tego otrzymasz 4 proc. zwrotu wartości transakcji kartą lub BLIK-iem w każdym z sześciu miesięcy (maksymalnie 100 zł miesięcznie, czyli nawet 600 zł w trakcie trwania promocji). Co trzeba zrobić, żeby zarobić 600 zł? Wystarczy raz w miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej banku, zasilić swoje konto kwotą min. 1 tys. zł oraz zapłacić za zakupy kartą (w tym przy użyciu Android Pay) lub BLIK-iem na kwotę przynajmniej 250 zł miesięcznie.

III miejsce – Nest Konto, Konto Idealne, Konto e-direct, Konto Osobiste





Na trzecim miejscu uplasowały się aż cztery konta: Nest Konto Nest Banku, Konto IDEALNE Idea Banku, Konto e-direct Volkswagen Banku oraz Konto Osobiste, które można otworzyć w Orange Finanse. Zakładając każde z nich, otrzymujesz:



• konto i kartę debetową za 0 zł bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków,

• bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju (w przypadku Konta e-direct dotyczy to wypłat w wysokości co najmniej 400 zł, prowizja za wypłatę niższej kwoty wynosi 1,50 zł),

• zlecenia stałe i krajowe przelewy internetowe bez opłat.



Jesteś ciekawy, co mogą zaoferować ci inne banki? Klikając w poniższy baner, możesz sprawdzić opłaty pobierane na kontach spoza podium i oferowane przez nie bonusy.







Aktualnie rynek kont osobistych jest zwrócony w stronę klienta. Banki oferują darmowe rachunki z licznymi bonusami, dzięki którym można zyskać nawet kilkaset złotych rocznie. Premię można otrzymać stosunkowo łatwo – zazwyczaj jedynym warunkiem jest aktywne korzystanie z konta i wydanej do niego karty.



Zestawienie zostało przygotowane zgodnie z ofertami obowiązującymi 24.07.2017 r.