Ranking kont oszczędnościowych – luty 2017

Stan na 6 lutego 2017 r.

1) Oprocentowanie obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące od otwarcia konta. Od czwartego miesiąca wynosi 2 proc.

2) Oprocentowanie obowiązuje przez pierwszych 6 miesięcy do 10 000 zł pod warunkiem wykonania w danym miesiącu kalendarzowym od otwarcia konta oszczędnościowego płatności bezgotówkowych kartą debetową na łączną kwotę co najmniej 300 zł

3) Oprocentowanie obowiązuje przez pierwsze 4 miesiące od daty otwarcia konta. Od piątego miesiąca wynosi 1,05 proc.

4) Oferta dla klientów zakładających konto oszczędnościowe oraz konto osobiste. Oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące dla środków do 100 tys. zł

5) Oferta dla klientów zakładających konto oszczędnościowe. Oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące dla środków do 100 tys. zł

6) Oprocentowanie obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące od daty otwarcia konta (włącznie). Od czwartego miesiąca ustalane jest na podstawie stawki WIBID 1M pomniejszonej o 0,5 pp. (aktualnie 0,96 proc. w skali roku)

7) Oprocentowanie dla nowych środków do 100 000 zł przez 3 miesiące



(K) – wymagane posiadanie konta osobistego

(NK) – oferta dla nowych klientów

(NS) – oferta dla nowych środków