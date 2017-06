Od 521,11 do 350,01 zł – tyle na koncie oszczędnościowym może zarobić nasz czytelnik Bartek. Który bank zapewni mu najwyższy zysk? Sprawdzamy.

Oferowane przez banki konta oszczędnościowe można podzielić na kilka kategorii. Jedną z nich są konta dla nowych klientów. Nowych, czyli takich, którzy zaczynają korzystać z usług danego banku, otwierając w nim konto osobiste. Na prośbę Bartka, jednego z naszych czytelników, porównaliśmy takie konta. W swoim mejlu Bartek napisał m.in.:

„Oszczędności trzymałem do tej pory na lokatach. Nie chcę jednak „zamrażać” ich na kolejne miesiące. Pomyślałem o przeniesieniu środków na konto oszczędnościowe, na które mógłbym co miesiąc przelewać dodatkowe pieniądze. Takie rozwiązanie w odróżnieniu do lokaty pozwoli mi również pozostać przygotowanym, w razie wystąpienia niespodziewanych wydatków. Konieczność założenia konta osobistego nie stanowi dla mnie problemu – i tak chciałem przenieść je do innego banku.”

Dodajmy, że oszczędności, o których wspomniał Bartek, są niemałe – dotychczas zgromadził 35 tys. zł. Chce je przeznaczyć na zakup auta, jednak dopiero za kilkanaście miesięcy. Dlatego zaraz po otwarciu konta całą kwotę będzie chciał przekazać na konto oszczędnościowe, które co miesiąc będzie zasilał kwotą 750 zł. Bartek nie chce też – co oczywiste – płacić za korzystanie z konta osobistego i użytkowanie wydanej do niego karty debetowej.

Najlepsze konto oszczędnościowe dla nowego klienta

Wybierając najlepsze konto oszczędnościowe dla Bartka, założyliśmy, że pozycja, którą zajmie dany produkt, będzie uzależniona od zysku, jaki po 12 miesiącach przyniosą wpłacone na niego pieniądze.

Najwyższy zysk po 12 miesiącach oszczędzania – 521,11 zł – naszemu czytelnikowi zapewni Konto oszczędnościowe Getin Banku. W ramach oferty specjalnej „Na dobry początek” jego oprocentowanie przez pierwsze cztery miesiące będzie wynosić 2,5 proc. w skali roku (promocyjne oprocentowanie naliczane jest dla środków do 100 000 zł). Od piątego miesiąca oprocentowanie będzie niższe, a jego wysokość zostanie uzależniona od salda na koncie. Co więcej, Getin Bank będzie dodatkowo premiował klientów, na których konto osobiste Getin UP będzie wpływało co miesiąc min. 1 000 zł i którzy kartą wydaną do tego rachunku wykonają transakcje na co najmniej 300 zł miesięcznie – w ich przypadku oprocentowanie będzie wyższe o 0,25 pp. od standardowego (np. dla salda do 50 000 zł wyniesie 1,25 proc.). Jeśli Bartek zdecyduje się na przeniesienie swoich finansów osobistych do Getin Banku, to będzie mógł skorzystać z podniesionego oprocentowania.

Drugie miejsce zajął Rachunek Oszczędnościowy Ekstra Zysk oferowany przez eurobank. W przypadku tego produktu oprocentowanie dla nowych klientów i środków powyżej 30 000 zł wynosi 2 proc. w skali roku (dla środków do 30 000 zł jest wyższe o 0,5 pp.). Oprocentowanie to obowiązuje przez 3 miesiące, a od czwartego miesiąca wynosi 1,4 proc. (dla klientów z wpływem dochodu) lub 0,65 proc. (dla klientów bez wpływu dochodu). Także i to konto oszczędnościowe adresowane jest do klientów, którzy założą konto osobiste (w pakiecie Prestige, Active lub Na co dzień). Oszczędzając regularnie na tym koncie, Bartek zyska 489,80 zł.

Miejsce trzecie przypadło db Kontu Oszczędnościowemu Plus Deutsche Banku Polska. Jego oprocentowanie przez 4 pierwsze miesiące od otwarcia konta (dla kwoty do 100 000 zł) wynosi 2,55 proc., by od piątego miesiąca spaść do 1,05 proc. Odsetki naliczane wg tego oprocentowania przełożą się na zysk w kwocie 481,67 zł.

Wyniki naszych działań przekazaliśmy Bartkowi i wspólnie je przeanalizowaliśmy. W czasie rozmowy Bartek podjął decyzję i wybrał jedną z przedstawionych ofert. Powiedział, że swoim wyborem pochwali się zaraz po podpisaniu umowy.