Najlepsze kredyty gotówkowe

Polscy konsumenci biorą coraz więcej kredytów – tak wynika z raportu inflacyjnego NBP. Najczęściej kilka tysięcy na zakup sprzętu AGD i RTV, samochodów czy pokrycie bieżących wydatków. W których bankach powinni pożyczać, by nie przepłacać? Sprawdziliśmy to.

W lipcowym rankingu kredytów gotówkowych zapytaliśmy banki, na jakich warunkach pożyczą 3 500 zł na 24 miesiące osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe. Poprosiliśmy je o przygotowanie kalkulacji dla osoby, której miesięczny dochód netto z tytułu umowy o pracę wynosi 3 128 zł. Porównaliśmy kalkulacje przygotowane zarówno dla klientów zewnętrznych (niemających konta osobistego w danym banku), jak i dla klientów wewnętrznych (takich, którzy mają w danym banku przynajmniej od roku konto osobiste). Założyliśmy także, że nasz klient korzystał już z produktu kredytowego w danym banku. W zestawieniu znalazły się banki, które nadesłały nam odpowiedzi do 30 czerwca 2017 r.

Jak porównywaliśmy oferty?

Szukając najtańszego kredytu gotówkowego, porównywaliśmy oferty pod kontem najważniejszego parametru, czyli całkowitej kwoty do zapłaty. To kwota, którą nasz pożyczający będzie musiał oddać bankowi. Składają się na nią, oczywiście w dużym uproszeniu, dwie wartości: kwota, którą pożycza nam bank, i koszty, jakie ponosimy z tego tytułu.

Zapytania wysłaliśmy do 23 banków, a odpowiedzi otrzymaliśmy od 17. Po porównaniu ofert okazało się, że całkowita kwota do zapłaty może wynieść od 3 804 do 4 390 zł. Oznacza to, że wybierając ofertę z końca stawki, przepłacimy prawie 600 zł, czyli ponad 1/5 pożyczanej kwoty. Szczegóły w poniższych tabelach.

Najlepsze oferty dla klientów zewnętrznych

Najtańsze oferty dla klientów zewnętrznych przygotowały PlusBank, Volkswagen Bank Polska i Bank Pekao.

Najlepszą propozycją dla naszego modelowego klienta okazał się kredyt gotówkowy w PlusBanku. Pożyczając 3 500 zł, po dwóch latach będzie musiał oddać 3 804 zł, a miesięczna rata obciąży jego budżet kwotą 158,50 zł. Wszystko za sprawą zerowego oprocentowania i 7,99-proc. prowizji.

Trochę droższą ofertę przedstawił Volkswagen Bank Polska. Różnica w całkowitej kwocie do zapłaty w porównaniu z ofertą, która wygrała nasz ranking, sięgnęła 148 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniosła w tym banku 3 952 zł, a miesięczna rata 164,68 zł. Na taki wynik wpłynęło oprocentowanie w wysokości 8,99 proc. i prowizja 3 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się oferta Banku Pekao. W jej przypadku różnica w całkowitej kwocie do zapłaty w porównaniu do najlepszej oferty sięgnęła 235 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniosła w tym banku 4 039 zł, a miesięczna rata 168,30 zł. Na taki wynik wpłynęło oprocentowanie w wysokości 8,99 proc. i prowizja 5 proc.

W sumie porównaliśmy 17 ofert dla klientów zewnętrznych. Całkowita kwota kredytu w przypadku oferty z końca stawki sięgnęła aż 4 390 zł.

Jak pokazały nasze kalkulacje, choć kwota kredytu nie jest duża, to i tak można sporo przepłacić, prawie 1/5 pożyczanej kwoty. Dlatego przypominamy o tym, jak ważne jest szczegółowe porównywanie ofert!