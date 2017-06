Najlepsze kredyty gotówkowe

Czekają cię większe wydatki i musisz wziąć kredyt? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość: niskie stopy procentowe sprawiły, że kredyty już dawno nie były tak tanie. Jak bardzo? Sprawdziliśmy to! Poniżej znajdziesz oferty banków, które pożyczą 120 000 zł na najkorzystniejszych warunkach.

Najniższa w historii stopa bezrobocia, nieustannie rosnące wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia i niskie stopy procentowe to czynniki, które – jak wynika z danych opublikowanych przez GUS – wprawiają polskich konsumentów w euforię. Tak pewnie nie czuliśmy się od 2007 roku, a to powoduje, że nadrabiamy zakupowe zaległości.

Konsumenci, którzy chcą to robić na kredyt, muszą być jednak uważni, bo na jego koszty wpływa nie tylko oprocentowanie, lecz także prowizja, ubezpieczenie czy koszty obsługi kredytu. Które oferty są zatem godne uwagi? Sprawdziliśmy na konkretnym przykładzie.

Założenia

120 000 zł spłacane w 120 ratach równych – takich ofert szukaliśmy. Poprosiliśmy banki o przygotowanie kalkulacji dla osoby, której miesięczny dochód netto z tytułu umowy o pracę wynosi 9 500 zł. W zestawieniu uwzględniliśmy oferty kredytów, w których ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Porównaliśmy zarówno kalkulacje przygotowane dla klientów zewnętrznych (niekorzystających z produktów danego banku), jak i dla klientów wewnętrznych (takich, którzy mają w danym banku przynajmniej od roku konto osobiste). W zestawieniu znalazły się te instytucje, które nadesłały nam oferty do 30 maja 2017 r.

Jak wybraliśmy najlepszą ofertę?

Niezależnie od kwoty i okresu spłaty oferty dostępne na rynku należy zawsze porównywać pod kątem najbardziej wrażliwego parametru, czyli całkowitej kwoty do zapłaty, i tak też zrobiliśmy.

W sumie porównaliśmy oferty dziewięciu banków. Nasze wyliczenia pokazały, że całkowita kwota do zapłaty może wynieść od 174 989 do aż 213 839 zł. Co oznacza, że wybierając ofertę z końca stawki, przepłacimy prawie 40 000 zł, czyli aż 1/3 pożyczanej kwoty. Szczegóły w poniższych tabelach.

Najlepsze oferty dla klientów zewnętrznych

Najtańsze oferty dla klientów zewnętrznych przygotowały Deutsche Bank Polska, Bank Zachodni WBK i BOŚ Bank.

Kredyt na najlepszych warunkach zaoferował Deutsche Bank Polska. Pożyczając 120 000 zł, w ciągu 10 lat nasz klient zwróciłby bankowi w sumie 174 989 zł, a miesięczna rata obciążyłaby jego budżet kwotą 1 458,24 zł. Na takie koszty wpłynęły odsetki naliczane od pożyczonej kwoty (wg oprocentowania 6,99 proc. w skali roku) i 3,5 proc. prowizji.

Trochę droższą ofertę przedstawił Bank Zachodni WBK. Tu różnica w całkowitej kwocie do zapłaty w porównaniu z ofertą, która wygrała nasz ranking, sięgnęła 5 604 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniosła w tym banku 180 593 zł, a miesięczna rata – 1 505,25 zł. Na taki wynik wpłynęło oprocentowanie w wysokości 7,99 proc. i prowizja 2,80 proc.

Na trzecim miejscu znalazł się BOŚ Bank. Niestety, całkowita kwota do zapłaty w tym banku była od oferty Deutsche Banku droższa aż o 16 803 zł. Całkowita kwota do zapłaty sięgnęła w BOŚ Banku 191 792 zł, a miesięczna rata 1 598,27 zł. Na taki wynik wpłynęło oprocentowanie w wysokości 8,81 proc. i prowizja 6 proc.

Przygotowując zestawienie ofert dla klientów zewnętrznych, porównaliśmy w sumie osiem ofert. Całkowita kwota kredytu w przypadku produktu z końca stawki sięgnęła aż 213 839 zł.

Najlepsze oferty dla klientów wewnętrznych

W przypadku ofert dla klientów wewnętrznych również bezkonkurencyjny okazał się Deutsche Bank Polska.

Na drugiej i trzeciej pozycji nastąpiło drobne przetasowanie. Zmiany to zasługa Banku BGŻ BNP Paribas, który swoim klientom zaproponował kredyt z całkowitą kwotą do zapłaty w wysokości 180 067 zł i miesięczną ratą 1 500,56 zł, przebijając tym samym ofertę Banku Zachodniego WBK i plasując się na drugim miejscu. Na takie koszty wpłynęło 6,49 proc. oprocentowania i 9,90 proc. prowizji. Co ciekawe, Bank BGŻ BNP Paribas przygotował ofertę tylko dla klientów wewnętrznych.

Na trzeciej pozycji z taką samą ofertą jak dla klientów zewnętrznych uplasował się Bank Zachodni WBK. BOŚ Bank spadł zaś na czwartą pozycję.

Przygotowując zestawienie ofert dla klientów wewnętrznych, porównaliśmy w sumie dziewięć ofert. Całkowita kwota kredytu w przypadku oferty z końca stawki sięgnęła aż 213 839 zł.

Jak policzyliśmy, pochopnie podjęta decyzja kredytowa może kosztować bardzo dużo – pożyczając 120 000 zł na 10 lat, można przepłacić prawie 40 000 zł. Dlatego zwłaszcza w okresie rosnącego optymizmu zachęcamy klientów do wzmożonej czujności i wnikliwego porównywania ofert.