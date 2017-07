Ranking kredytów hipotecznych dla osób z umową-zlecenie

Wiele młodych osób pracuje na kilku etatach. Po godzinach w korporacji dorabiają m.in. jako hostessy, kelnerzy, copywriterzy czy tłumacze. Czy mając umowę o pracę i umowę-zlecenie, możesz liczyć na dobry kredyt hipoteczny? Które banki mają najlepsze oferty?

Decyzja o wyborze kredytu hipotecznego nie może być podjęta pochopnie. Podpisując umowę, zwiążesz się z bankiem na długie lata i będzie cię to kosztowało sporo pieniędzy. Dlatego warto porównać oferty dostępne na rynku, by wybrać tę najlepszą. Ja również wybrałam najkorzystniejsze produkty. Tym razem szukałam kredytu hipotecznego dla czytelniczki Izabeli.

Na początku miesiąca zgłosiła się do mnie Iza, 27-letnia singielka z Olsztyna, która do dziś nie wierzyła, że może otrzymać kredyt w banku. Dlaczego? Iza pracuje na podstawie umowy o pracę w agencji marketingowej, zarabiając tam 2 547 zł netto. Dodatkowo od dwóch lat pracuje w wydawnictwie na umowę-zlecenie. Jako korektorka osiąga tam comiesięczny dochód w wysokości 2 500 zł netto. Ma pozytywną historię kredytową i nie ma żadnych zobowiązań. Chciałaby spełnić swoje marzenie i kupić na własność niewielkie mieszkanie w swoim rodzinnym mieście.

Dwupokojowe mieszkanie w Olsztynie

Iza zdecydowała się na mieszkanie z rynku wtórnego zlokalizowane na zamkniętym osiedlu przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie. Jest nowocześnie urządzone, zadbane. Składa się z kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz dwóch pokoi. Jego łączna powierzchnia wynosi 40 mkw. Za takie mieszkanie klientka musi zapłacić 210 000 zł.

Jakiego kredytu szukaliśmy?

Klientce udało się odłożyć 42 000 zł, co stanowi 20 proc. ceny mieszkania. Szukaliśmy więc kredytu hipotecznego w kwocie 168 000 zł, z okresem kredytowania równym 30 lat. Będzie on spłacany w ratach równych. Jak co miesiąc porównaliśmy oferty z cross-sell, co oznacza, że nasza klientka będzie zobowiązana do skorzystania z dodatkowego produktu banku. Dlaczego? W ten sposób może liczyć na niższą marżę i lepsze warunki kredytowania.

Najtańsze kredyty hipoteczne

W lipcu zgłosiło się do nas aż 13 banków. Tylko jeden z nich stanowczo odmówił udzielenia kredytu klientce pracującej na umowę o pracę i zlecenie. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy są w podobnej sytuacji co Izabela, ponieważ pozostałe 12 banków chętnie sfinansuje zakup mieszkania na takich warunkach. Który bank zrobi to najtaniej?

I miejsce: Citi Handlowy

Najlepszą ofertę w lipcu zaproponował bank Citi Handlowy. Za kredyt udzielony przez ten bank klientka płaciłaby miesięczną ratę równą 750 zł. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu oraz dodatkowych opłat za konto, ubezpieczenie na życie i wycenę nieruchomości! Dzięki temu całkowity koszt kredytu to tylko 101 127 zł.



Na całkowity koszt kredytu złożą się:

► 100 908 zł za odsetki (oprocentowanie 3,42 proc.),

► 200 zł za wpis do księgi wieczystej,

► 19 zł za podatek PCC.

By uzyskać takie warunki kredytowania i być zwolnionym z dodatkowych opłat, należy założyć w banku konto osobiste (darmowe!) i przelewać na nie swoje wynagrodzenie. Kredyt hipoteczny banku Citi Handlowego to obecnie najtańszy produkt z tej kategorii na rynku.

II miejsce: Bank Pocztowy

Na drugim miejscu znalazł się Bank Pocztowy, za którego kredyt klienta zapłaci 114 870 zł. I tutaj prowizja wynosi okrągłe zero, a miesięczna rata to 771,38 zł.



Na całkowity koszt kredytu złożą się:



► 109 696,80 zł za odsetki (oprocentowanie 3,68 proc.),

► 5 040 zł za pakiet ubezpieczeń Aviva (3 proc. kwoty kredytu na 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej),

► 134 zł za ubezpieczenie nieruchomości PTUW (0,08 proc. kwoty kredytu za 12 miesięcy ochrony).

W przypadku tej oferty nasza klientka musi spełnić szereg warunków, by cieszyć się z obniżonej marży. Należą do nich: założenie konta osobistego z wpływami min. 2 500 zł miesięcznie, założenie karty debetowej lub kredytowej z miesięcznym obrotem na poziomie min. 500 zł, zakup pakietu ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczenia nieruchomości.

III miejsce: ING Bank Śląski

Podium zamyka oferta Mieszkaj bez kompromisów – niższa marża ING Banku Śląskiego. Warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków jest uzyskanie średniomiesięcznego dochodu netto w kwocie min. 1 000 zł, finansowanie wyłącznie celów mieszkaniowych i wzięcie kredytu w kwocie min. 100 000 zł. Kredytobiorca nie może też mieć więcej niż 35 lat (rocznikowo). W tym przypadku łączne koszty kredytu wyniosą 115 274 zł, a kwota miesięcznego zobowiązania 754,40 zł.

Na całkowity koszt kredytu złożą się:



► 103 833,88 zł za odsetki (oprocentowanie 3,50 proc.),

► 2 839,20 zł za prowizję (1,69 proc. kwoty kredytu),

► 2 056,53 zł za ubezpieczenie na życie (opcja Życie Plus),

► 300 zł za koszty ustanowienia hipoteki,

► 19 zł za podatek PCC,

► 420 zł za ocenę wartości nieruchomości,

► 5 806,08 zł za ubezpieczenie nieruchomości (cały okres spłaty).

Do uzyskania takich warunków potrzebne będzie założenie w ING Banku Śląskim konta osobistego z deklaracją wpływów min. 2 000 zł miesięcznie oraz przystąpienie do ubezpieczenia Opcja Życie Plus lub Bezpieczny Kredyt Standard Plus.

Poza pierwszą trójką znalazł się Raiffeisen Polbank, za którego kredyt zapłacisz 117 271 zł oraz PKO Bank Polski, który oferuje produkt o całkowitych kosztach równych 118 877 zł.

Analizując poszczególne miejsca w zestawieniu, nie trudno zauważyć, że różnice w całkowitych kwotach do spłaty są duże i wynoszą nawet 50 000 zł. Nie bój się więc negocjować warunki, dopytywać doradców o szczegóły i korzystać z naszej porównywarki kredytów hipotecznych.