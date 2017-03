Ranking kredytów samochodowych – najlepsze oferty

Od 7 856 do 17 829 zł. Tyle wynosi całkowity koszt kredytu na zakup nowego Hyundaia i20. W którym banku nasza czytelniczka znajdzie najkorzystniejszą ofertę? Sprawdzamy!

Na polskich drogach często można spotkać samochody z charakterystycznym logiem – stylizowaną literą H wpisaną w owal. Wśród nich są auta kilkunastoletnie (np. Hyundai Atos) jak i nowe – np. Hyundai i30 czy miejski Hyundai i20. Właśnie tym modelem jest zainteresowana Iza z Warszawy. Dotychczas Iza jeździła Hyundaiem Getzem, postanowiła jednak zamienić go na lepszy model. Zdecydowała się na Hyundaia i20 w wersji Comfort, do napędu którego służy benzynowy silnik 1.0T-GDi o mocy 100 KM. Cena samochodu wynosi 62 400 zł. Część tego kosztu nasza czytelniczka pokrywa z oszczędności, a pozostałą kwotę – 49 920 zł – chce sfinansować kredytem spłacanym w równych ratach miesięcznych przez 5 lat.

Izę interesuje nowy samochód. Mimo tego sprawdziliśmy także, jakie będą warunki cenowe kredytu na Hyundaia i20 wyprodukowanego w 2014 r. Do porównania wzięliśmy auto w wersji Classic Plus z deklarowanym przez sprzedającego przebiegiem 30 000 km. Cena tego samochodu to 34 500 zł, a kwota kredytu na sfinansowanie jego zakupu – 27 600 zł.

Zarówno w przypadku kredytu na samochód nowy, jak i używany, pozycja, którą zajmie konkretny bank, będzie uzależniona od wysokości całkowitego kosztu kredytu.

Kredyt na nowy samochód

Najkorzystniejszą ofertę dla Izy przygotował Getin Bank. Całkowity koszt kredytu zaproponowanego przez ten bank wynosi 7 856 zł. Wysokość miesięcznej raty to 962,93 zł, odsetki będą naliczane na podstawie oprocentowania w wysokości 5,49 proc. w skali roku. Za udzielenie kredytu Iza zapłaci 1 proc. prowizji.

Drugie miejsce zajął Bank BGŻ BNP Paribas. Miesięczna rata kredytu jest w nim wyższa tylko o niecałe 14 zł niż u zwycięzcy (ma na to wpływ oprocentowanie wyższe o 0,5 pp.). Prowizja za udzielenie kredytu to także 1 proc. pożyczanej kwoty, a całkowity koszt kredytu wynosi 8 686 zł.

Miejsce na najniższym stopniu podium przypadło mBankowi. Bank ten zaproponował kredyt o najniższym oprocentowaniu (5,39 proc. w skali roku), pobiera za to najwyższą prowizję – wynosi ona 5 proc. pożyczanej kwoty. Wszystko to przekłada się na całkowity koszt w wysokości 10 082 zł.

Kredyt na samochód używany

Zestawienie kredytów na samochód używany również otwiera kredyt Getin Banku. Jego całkowity koszt wynosi 5 121 zł, oprocentowanie − 6,49 proc. w skali roku, miesięczna rata − 545,35 zł, a za udzielenie finansowania bank naliczy 1 proc. prowizji.

Pozycję drugą zajęła oferta Banku BGŻ BNP Paribas. Oprocentowanie kredytu wynosi 6,49 proc. w skali roku (przekłada się to na 546,66 zł miesięcznej raty), a prowizja za udzielenie kredytu to 4 proc. pożyczanej kwoty. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 200 zł.

Miejsce trzecie zajął mBank, który zaproponował kredyt z oprocentowaniem 5,39 proc. w skali roku i 5-proc. prowizją. Miesięczna rata zobowiązania wyniesie 552,08 zł, a całkowity koszt kredytu – 5 575 zł.

Zebrane oferty przekazaliśmy Izie, która powiedziała, że zapozna się z nimi i podejmie decyzję z usług którego banku skorzysta. Iza obiecała nam też, że przyśle nam zdjęcie w nowym samochodzie. Pozostaje nam tylko życzyć Izie podjęcia dobrej decyzji finansowej i cieszenia się nowym samochodem.