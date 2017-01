Ranking lokat terminowych – styczeń 2017

Twoje noworoczne postanowienie to zacząć oszczędzać? Dobrze się składa, bo przygotowałam dla ciebie zestawienie lokat, na których zarobisz najwięcej, nawet 4 proc. w skali roku.

Obudziłeś się 1 stycznia i postanowiłeś: „od dziś zacznę panować nad swoimi finansami”. Postanowienie to jedno, a realizacja to drugie. Dlatego musisz zacząć działać. Jeśli do tej pory wydawałeś zbyt dużo, to trudno ci będzie ot tak przestać. Dobrym sposobem, by powstrzymać się przed zakupami, jest wpłacenie pieniędzy na lokatę. Zarobisz, a dodatkowo będziesz miał motywację, aby nie wydawać, bo jeśli wypłacisz pieniądze przed czasem, to stracisz odsetki. Którą lokatę warto zatem wybrać? W tym miesiącu porównaliśmy produkty dla nowych klientów i na nowe środki. Zysk obliczyłam dla lokaty w kwocie 5 tys. zł.

Lokata bankowa 4,1% na 3 mies.

Najlepsze lokaty miesięczne

Chcesz założyć depozyt na krótko? Wybierz lokatę na miesiąc. Najwyższe oprocentowanie oferuje Idea Bank na Lokacie Happy. Wpłacając na nią 5 tys. zł, zarobisz ponad 12 zł. Pamiętaj jednak, że z tej oferty mogą skorzystać tylko nowi klienci banku. Ten sam warunek obowiązuje na Lokacie na start w Plus Banku. Dzięki niej po miesiącu do twoich pieniędzy zostanie dopisane 10,32 zł.

Najlepsze lokaty trzymiesięczne

Liderami w kategorii depozytów na kwartał ponownie są Lokata na start Plus Banku oraz Nest Lokata Witaj Nest Banku. Oba produkty po trzech miesiącach przyniosą prawie 40 zł zysku. Drugie miejsce zajmują Lokata 3,5 proc. dla nowych klientów mBanku i Lokata Happy Idea Banku. Ich posiadaczom banki po kwartale dopiszą do oszczędności 34,95 zł odsetek. Co więcej, minimalna kwota depozytu w mBanku to tylko 500 zł, a w Idea Banku nie trzeba zakładać konta osobistego. Na ostatnim stopniu podium plasuje się dobrze znana Lokata Bezkarna, na której możesz zarobić prawie 30 zł.

Najlepsze lokaty półroczne

Aby skorzystać z najlepszych depozytów na 6 miesięcy, musisz wpłacić na nie nowe środki. Najwyższe oprocentowanie zapewni ci Lokata na nowe środki oferowana przez Idea Bank. Przez pół roku zarobisz na niej ponad 44 zł, a bank nie będzie wymagał od ciebie założenia konta osobistego. Drugie i trzecie miejsce zajmuje Nest Lokata Nowe Środki. Jeśli masz lub założysz ROR w Nest Banku, to oprocentowanie wyniesie 2,10 proc. jeżeli nie, to stawka odsetek wyniesie 1,90 proc.

Najlepsze lokaty roczne

W kategorii lokat na 12 miesięcy dwa czołowe miejsca zajmuje Nest Lokata Nowe Środki. Tu również, tak jak w przypadku lokat kwartalnych, o wysokości zysku zdecyduje to, czy otworzysz konto: jeśli tak, to zarobisz na lokacie ponad 93 zł, a jeśli nie, to 85 zł. Trzecie miejsce zajmują trzy depozyty Santander Consumer Banku: Lokata Direct + Online, Lokata Direct + Wzrost, Lokata Zysk + Wzrost. Wszystkie mają oprocentowanie 2,05 proc., więc po roku bank dopisze do każdego z nich odsetki w wysokości 83,02 zł.

Satysfakcja z realizacji noworocznych postanowień jest ogromna. A gromadzenie oszczędności nie wymaga wylewania potu na siłowni ani nawet powstrzymywania się przed jedzeniem słodyczy. To naprawdę proste, więc dlaczego nie zaczniesz oszczędzać już teraz?