Ranking najwyżej oprocentowanych lokat

Szukasz wysoko oprocentowanej lokaty? Dobrze trafiłeś! Porównaliśmy dostępne na rynku produkty i wybraliśmy te najkorzystniejsze. Szczegóły poniżej.

Niskie stopy procentowe spowodowały, że musieliśmy zmienić strategię naszego rankingu. W czerwcu nie prezentujemy lokat dla konkretnego klienta, tylko te, które dadzą największy zysk. Poniżej znajdziesz produkty oprocentowane na 5, 4 i 3,5 proc. Pod opisem każdego depozytu znajdziesz warunki, które musisz spełnić, by go otworzyć.

Jesteś ciekawy, które produkty pozwolą zarobić w czerwcu najwięcej? Zapraszamy do lektury!

LOKATY OFERUJĄCE 5-PROCENTOWY ZYSK

Depozyt oprocentowany na 5 proc. ma w swojej ofercie tylko Plus Bank. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otworzyć? Szczegóły poniżej.

LOKATA NA START PLUS BANKU

Oprocentowanie: 5,00 proc. w skali roku

Okres: 3 miesiące

Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł

Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci Plus Banku w ciągu 12 miesięcy od daty otwarcia Konta Plus. Uwaga: nie mogą mieć w Plus Banku innych lokat terminowych.

LOKATY OFERUJĄCE 4-PROCENTOWY ZYSK

W czerwcu depozyty oprocentowane na 4 proc. znaleźliśmy w ofercie czterech banków: Alior Banku, Idea Banku, Nest Banku i Plus Banku. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otworzyć?

LOKATA NA 2 MIESIĄCE ALIOR BANKU

Oprocentowanie: 4,00 proc. w skali roku

Okres: 2 miesiące

Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł

Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci Alior Banku w ciągu 30 dni od daty otwarcia jednego z rachunków: Konta Internetowego, Konta Rozsądnego, Konta Internetowego lub Konta Wyższej Jakości.

LOKATA HAPPY IDEA BANKU

Oprocentowanie: 4,00 proc. w skali roku

Okres: 2 miesiące

Minimalna kwota lokaty: 500 zł

Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć nowi klienci Idea Banku. Nie muszą otwierać konta, by skorzystać z tego produktu.

NEST LOKATA WITAJ NEST BANKU

Oprocentowanie: 4,00 proc. w skali roku

Okres: 3 miesiące

Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł

Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci Nest Banku w ciągu 30 dni od daty otwarcia darmowego Nest Konta.

LOKATA NA START PLUS BANKU

Oprocentowanie: 4,00 proc. w skali roku

Okres: 2 miesiące

Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł

Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci Plus Banku w ciągu 12 miesięcy od daty otwarcia Konta Plus, którzy nie mają w Plus Banku innych lokat terminowych.

LOKATY OFERUJĄCE 3,5-PROCENTOWY ZYSK

W czerwcu depozyty oprocentowane na 3,5 proc. mają w swojej ofercie trzy banki: eurobank, mBank i Idea Bank. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otworzyć? Szczegóły poniżej.

LOKATA LOGUJESZ−LOKUJESZ EUROBANKU

Oprocentowanie: 3,50 proc. w skali roku

Okres: 1 miesiąc

Minimalna kwota lokaty: 200 zł

Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci eurobanku, którzy aktywują bankowość mobilną eurobanku (aplikację eurobank mobile) na swoim pierwszym urządzeniu mobilnym, ale tylko przez 7 dni od daty tej aktywacji.

LOKATA 3,5 PROC. DLA NOWYCH KLIENTÓW MBANKU

Oprocentowanie: 3,50 proc. w skali roku

Okres: 3 miesiące

Minimalna kwota lokaty: 500 zł

Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą założyć nowi klienci banku, którzy otworzyli rachunek. Uruchomienie lokaty następuje po aktywacji konta. Najpierw otwierasz konto, następnie zasilasz je kwotą nie mniejszą, niż kwota otwieranej lokaty.

LOKATA HAPPY IDEA BANKU

Oprocentowanie: 3,50 proc. w skali roku

Okres: 3 miesiące

Minimalna kwota lokaty: 500 zł

Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć nowi klienci Idea Banku. Nie muszą otwierać konta, by skorzystać z tego produktu.

Tyle od nas. Mamy nadzieję, że znajdziesz wśród powyższych produktów coś dla siebie! Naszym faworytem jest Lokata Happy Idea Banku. Dlaczego? By ją otworzyć, nie trzeba korzystać z innych produktów banku. Niestety, można ją założyć tylko raz.