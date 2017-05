Ranking lokat terminowych – maj 2017

Dostajesz wypłatę i oczami wyobraźni już widzisz, jak rosną twoje oszczędności, a pod koniec miesiąca okazuje się, że pieniądze rozeszły się i nawet nie wiesz na co? To czas, by założyć lokatę! Choć zyski nie będą duże, to gotówka będzie bezpieczna!

Uważasz, że to, co piszę, nie ma sensu? Nie wiesz, po co zamrażać pieniądze na jakiś czas, jeśli zysk będzie niewielki? Warren Buffett, który na pieniądzach zna się jak mało kto, uważa, że nie powinno się oszczędzać tego, co zostaje po wszystkich wydatkach, lecz wydawać to, co zostaje po odłożeniu oszczędności. Myślę, że to bardzo dobra rada, a we wcielaniu jej w życie pomagają mi właśnie lokaty.

Co miesiąc przed wypłatą przeglądam oferty dostępne na rynku, żeby móc ulokować część pieniędzy i nie martwić się, że wydam je na niepotrzebne rzeczy. W maju również zrobiłam taki research, a jego wyniki prezentuję poniżej.

Jakich lokat szukałam?

Szukałam produktów, na których można ulokować pieniądze na miesiąc, trzy miesiące, pół roku oraz na rok. W zestawieniu znalazły się lokaty dla nowych klientów i na nowe środki. Policzyłam, ile zarobisz, jeśli odłożysz na lokacie 15 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że właśnie tyle musisz ulokować.

Najlepsze lokaty

Z racji tego, że lubię polecać tylko takie produkty, z których sama bym skorzystała, w tym miesiącu w zestawieniu umieściłam tylko jedną lokatę miesięczną – Lokatę NA NOWE ŚRODKI Idea Banku. Jest ona oprocentowana na 2 proc. w skali roku, co przełoży się na zysk równy 20,64 zł.

To może cię zainteresować:

#LokatanaNoweŚrodki lokatę możesz założyć na 1, 3, 4, 6 lub 9 miesięcy,

na lokacie możesz ulokować od 500 do 1 000 000 zł,

nie musisz zakładać konta w Idea Banku, by uruchomić lokatę.

W przypadku produktów na trzy miesiące wybór jest trochę większy. W zestawieniu umieściłam aż 7 produktów, w tym trzy depozyty Idea Banku, dwa BGŻOptimy oraz po jednej lokacie Nest Banku i eurobanku. Najwyżej oprocentowane są Lokata HAPPY PRO Idea Banku i Lokata Bezkarna BGŻOptimy – aż 3 proc. w skali roku, co przełoży się na 91,87 zł zysku. Niestety, tę drugą można założyć tylko razem z Indywidualnym Kontem BGŻOptimy. Pozostałe produkty pozwolą zarobić od 76,56 do 53,59 zł.

To może cię zainteresować:

#LokataHappyPro na lokacie możesz ulokować od 500 do 25 000 zł,

nie musisz otwierać konta w Idea Banku, by uruchomić lokatę,

możesz założyć tylko jedną Lokatę HAPPY PRO. #LokataBezkarna na lokacie możesz ulokować od 1 000 do 20 000 zł,

możesz ją otworzyć wyłącznie na etapie składnia wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima,

likwidując lokatę przed terminem, nie tracisz odsetek,

możesz założyć tylko jedną Lokatę Bezkarną.

W przypadku depozytów na pół roku, znalazłam pięć produktów, które mogą cię zainteresować. Najwięcej pozwoli zarobić oprocentowana 2 proc. w skali roku Lokata NA NOWE ŚRODKI Idea Banku – aż 122,50 zł. Nieco mniej, bo 116,37 zł, Nest Lokata Nowe Środki Nest Banku oprocentowana na 1,90 proc. w skali roku. Pozostałe produkty dadzą zysk od 104,13 do 85,75 zł.

To może cię zainteresować:

#LokatanaNoweŚrodki lokatę możesz założyć na 1, 3, 4, 6 lub 9 miesięcy,

na lokacie możesz ulokować od 500 do 1 000 000 zł,

nie musisz zakładać konta w Idea Banku, by uruchomić lokatę.

W zestawieniu depozytów na rok umieściłam siedem produktów czterech banków: Nest Banku, Santander Consumer Banku, Crédit Agricole Banku Polska i Banku Millennium. Najwięcej pozwoli zarobić oprocentowana na 2,10 proc. w skali roku Nest Lokata Nowe Środki otwierana za pośrednictwem bankowości internetowej lub w oddziale banku – 255,15 zł. Jeśli jednak otworzysz ją za pośrednictwem portalu www.nestbank.pl, to oprocentowanie spadnie do 1,90 proc. w skali roku, a zysk do 230,85 zł. Tyle samo pozwolą zarobić trzy lokaty Santander Consumer Banku: Lokata Direct+ Wzrost, Lokata Zysk+ Wzrost i Lokata Online Nowe Środki. Niestety, z oferty Nest Banku będą mogli skorzystać tylko ci, którzy mają lub którzy otworzą konto w Nest Banku.

To może cię zainteresować:

#NestLokatanaNoweŚrodki lokatę możesz założyć na 3, 6 lub 12 miesięcy i 24 miesięcy,

na lokacie możesz ulokować od 1 000 do 2 000 000 zł,

musisz mieć lub założyć konto w Nest Banku, by uruchomić lokatę,

zyskasz 2,10 proc. w skali roku, jeśli otworzysz lokatę za pośrednictwem bankowości internetowej lub w oddziale banku, a 1,90 proc. jeśli za pośrednictwem portalu www.nestbank.pl.

Tyle od mnie. Decyzja o tym, czy i gdzie ulokujesz pieniądze zależy od ciebie. Jeśli skorzystasz z mojego zestawienia, to daj o tym znać w komentarzu.