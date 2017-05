Najlepsze konta oszczędnościowe – ranking

EKOprofit, ZOŚKA PRO i Indeksowane Konto Oszczędnościowe. Te trzy produkty tworzą czołówkę majowego rankingu kont oszczędnościowych TotalMoney.pl. Jak są oprocentowane i ile można zyskać, wpłacając na nie swoje oszczędności? Odpowiadamy.

Co miesiąc, niedługo po tym, jak na moim koncie osobistym znajdzie się wypłata, jej część zasila rachunek oszczędnościowy. Żeby uniknąć wymówek i pokus, pieniędzy na konto oszczędnościowe nie przelewam samodzielnie, a wykorzystuję do tego zlecenie stałe. Od mniej więcej dwóch lat jestem wierny jednemu bankowi, mimo to stale sprawdzam, co oferuje konkurencja. Jakie oferty wzbudziły moje zainteresowanie w maju? Zapraszam do lektury.

Przyjąłem, że konto zasilane jest co miesiąc kwotą 500 zł, a miejsce, na którym znajdzie się dana oferta, uzależnione jest od zysku, jaki po 12 miesiącach przyniosą wpłacone na konto pieniądze powiększone o odsetki. Pod uwagę wziąłem aktualne oprocentowanie konta (przyjmując, że nie zmieni się ono przez 12 miesięcy oszczędzania), a zysk obliczałem na warunkach obowiązujących aktualnie w danym banku (np. przez kilka pierwszych miesięcy, np. trzy czy cztery, środki na rachunku będą oprocentowane wg oprocentowania promocyjnego, a od czwartego czy piątego miesiąca – wg standardowego).

Najlepsze konta oszczędnościowe w maju

W maju największe zyski przyniesie Konto Oszczędnościowe EKOprofit BOŚ Banku. Wpłacane na nie co miesiąc 500 zł po 12 miesiącach przyniesie 72,89 zł zysku. Będzie to możliwe dzięki temu, że odsetki zostaną naliczone na podstawie oprocentowania wynoszącego 2,75 proc. rocznie. Takie warunki oferowane są klientom, którzy oprócz konta oszczędnościowego mają w BOŚ Banku także konto osobiste (EKOkonto bez Kosztów), na które co miesiąc wpływa 1 000 zł.

Na drugim miejscu znalazło się Konto Oszczędnościowe ZOŚKA PRO Idea Banku. Jest ono oprocentowane o 0,5 pp. niżej od zwycięzcy. Przekłada się to na zysk niższy o 13,33 zł (po 12 miesiącach regularnego oszczędzania na koncie tym zarobimy 59,56 zł). Posiadacz tego rachunku oszczędnościowego także musi mieć rachunek osobisty w banku, w którym oszczędza. Co więcej, na koncie ZOŚKA PRO trzeba mieć dziesięć razy więcej środków niż na koncie osobistym, w przeciwnym razie odsetki będą naliczane na podstawie oprocentowania wynoszącego 1 proc. w skali roku. Działa to tak: jeśli dziś na Koncie IDEALNYM masz 1 000 zł, a na Koncie ZOŚKA PRO 10 000 zł, to odsetki będą naliczane na podstawie oprocentowania 2,50 proc. w skali roku, jeśli saldo na koncie osobistym spadnie do 500 zł, to odsetki od 5 000 zł będą naliczane na podstawie oprocentowania 2,50 proc. w skali roku, a od kolejnych 5 000 zł na podstawie 1 proc. w skali roku.

Na trzecim miejscu uplasowało się Indeksowane Konto Oszczędnościowe Toyoty Banku, którego oprocentowanie wynosi 2,23 proc. w skali roku. Po 12 miesiącach regularnego oszczędzania jego posiadacz zarobi na czysto 59,03 zł. Oprocentowanie Indeksowanego Konta Oszczędnościowego ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o 0,25 pp. oraz o bonus od Toyota Banku (kolejne 0,25 pp.). Oprocentowanie obowiązuje do 30 czerwca dla wpłat do 100 000 zł. Decydując się na tę ofertę, trzeba pamiętać, żeby nie wypłacać pieniędzy z konta. Jeśli to zrobimy, bank pobierze opłatę za prowadzenie rachunku. Wynosi ona 30 zł.

Faktem jest, że oprocentowanie kont oszczędnościowych jest dalekie od ideału. Wpłacanie nawet niewielkich kwot na konto oszczędnościowe wyrobi w nas jednak nawyk regularnego oszczędzania. Poza tym lepsze 2 proc. na rachunku oszczędnościowym niż 0 proc. na koncie osobistym.