Najlepsze kredyty gotówkowe

Majówka, komunia, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wreszcie początek sezonu ślubnego i wakacyjnych wyjazdów – maj to początek corocznego maratonu wydatków. Twój budżet tego nie udźwignie? Zajrzyj do naszego rankingu. Sprawdziliśmy, które banki pożyczą najtaniej 5 000 zł!

W przypadku finansowych maratonów często myślimy tylko o tym, żeby dotrzeć do mety, czyli wziąć kredyt, by podołać wszystkich wyzwaniom. Czego najczęściej szukamy: szybkiego kredytu bez zbędnych formalności. Niestety, pośpiech może nas dużo kosztować. Ile? Policzyliśmy na podstawie majowych kalkulacji nadesłanych przez banki.

Założenia

5 000 zł spłacane w ratach równych przez 12 miesięcy – takich ofert szukaliśmy. Poprosiliśmy banki o przygotowanie kalkulacji dla dwuosobowej rodziny, której miesięczny dochód netto z tytułu umów o pracę wynosi 4 884 zł. W zestawieniu uwzględniliśmy oferty nadesłane do 2 maja 2017 r.

Jak wybraliśmy najlepszą ofertę?

Niezależnie od kwoty i okresu oferty dostępne na rynku należy zawsze porównywać pod kątem najbardziej wrażliwego parametru, czyli całkowitej kwoty do zapłaty, i tak też zrobiliśmy. Warto również zwrócić uwagę na wysokość raty – nie powinna zbytnio obciążać budżetu.

W sumie porównaliśmy oferty 16 banków. Nasze wyliczenia pokazały, że całkowita kwota do zapłaty może wynieść od 5 370 do aż 5 897 zł. Co oznacza, że wybierając ofertę z końca stawki, przepłacimy ponad 500 zł, czyli aż 1/10 pożyczanej kwoty. Szczegóły w poniższych tabelach.

Oferty dla klientów zewnętrznych

Najtańsze oferty dla klientów zewnętrznych przygotowały Bank Millennium, Volkswagen Bank i Alior Bank.

Najlepszą propozycją dla naszych klientów okazała się pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Pożyczając 5 000 zł, po roku oddadzą oni 5 370 zł, a miesięczna rata obciąży ich budżet kwotą 447,49 zł. Wpływ na nią będą miały odsetki naliczane od pożyczonej kwoty (wg oprocentowania 3,00 proc. w skali roku) i 2 proc. prowizji.

Trochę droższą ofertę przedstawił Volkswagen Bank. Tu różnica do zapłaty w porównaniu z ofertą, która wygrała nasz ranking, sięgnęła 34 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniosła w tym banku 5 404 zł, a miesięczna rata 450 zł. Na taki wynik wpłynęło oprocentowanie w wysokości 8,99 proc. i prowizja 3 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się oferta Alior Banku. W jej przypadku różnica w całkowitej kwocie do zapłaty w porównaniu do najlepszej oferty sięgnęła 37 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniosła w tym banku 5 407 zł, a miesięczna rata 450,57 zł. Na taki wynik wpłynęło oprocentowanie w wysokości 5 proc. i prowizja 5 proc.

Wśród kalkulacji dla klientów zewnętrznych pojawiało się w sumie 15 ofert. Całkowita kwota kredytu w przypadku oferty z końca stawki sięgnęła aż 5 897 zł.

Oferty dla klientów wewnętrznych

W przypadków ofert dla klientów wewnętrznych na podium zmieniło się niewiele. Volkswagen Bank zaoferował stałym klientom zerową prowizję, co przełożyło się na 5 247 zł całkowitej kwoty do zapłaty i dało temu bankowi pierwszą pozycję. Bank Millennium i Alior Bank zaproponowały takie same warunki jak klientom zewnętrznym, co dało im odpowiednio 2. i 3. miejsce.

Wśród ofert dla klientów wewnętrznych pojawiła się jeszcze niedostępna dla klientów zewnętrznych kalkulacja z Toyota Banku. W sumie porównaliśmy 16 ofert. Całkowita kwota kredytu w przypadku oferty z końca stawki wyniosła aż 5 897 zł.

Jak widać, pochopna decyzja może nas sporo kosztować, dlatego nawet w przypadku takich maratonów finansowych jak ten majowy zachęcam do szczegółowego porównywania ofert.