Ranking kont osobistych

Brak opłaty za konto! Tym kierowaliśmy się, wybierając idealny rachunek dla ciebie. Sprawdziliśmy również, który bank zaoferuje ci zwrot części wydatków oraz gdzie możesz wygodnie płacić telefonem. Nie płać bankowi za usługi, które możesz mieć za darmo. Po prostu zmień konto na lepsze. My ci powiemy na jakie.

Tym razem wzięliśmy pod lupę standardowe rachunki służące do codziennego bankowania. Przeanalizowaliśmy koszty, które będziesz musiał ponieść za:

prowadzenie konta,

użytkowanie karty,

realizację 10 przelewów zewnętrznych za pomocą bankowości internetowej,

5 wypłat z bankomatów Euronet, Planet Cash oraz należących do pozostałych sieci.

Założyliśmy, że będziesz aktywnie korzystał z konta, czyli przelewał na nie minimum 2 tys. zł miesięcznie oraz 5 razy w miesiącu płacił kartą na łączną kwotę przynajmniej 400 zł.

Dodatkowe punkty przyznaliśmy za:

money back, czyli premię, którą możesz dostać od banku za określone czynności,

możliwość wyboru wizerunku karty,

aplikację mobilną,

program rabatowy,

możliwość płatności telefonem (BLIK i HCE).

Każde konto mogło zdobyć maksymalnie 100 punktów. 70 punktów przyznawaliśmy za bezpłatnie prowadzenie rachunku i korzystanie z niego (oczywiście po spełnieniu założonych warunków: wpływu i transakcji kartą). Za pozostałe usługi przyznawaliśmy po 5 punktów.

Gdzie warto założyć konto?

W rankingu zwyciężył Getin Bank ze swoim Kontem osobistym Getin UP. Zdobyło ono maksymalną liczbę punktów, czyli 100. Prowadzenie rachunku jest bezwarunkowo darmowe. Jeśli w ciągu miesiąca zapewnisz wpływ na konto min. 1 tys. zł, a kartą wydasz 300 zł, to otrzymujesz dostęp do Pakietu Korzyści. Dzięki temu zyskujesz:

darmowe użytkowanie karty,

bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,

zwrot za domowe rachunki (do 360 zł rocznie),

wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym,

lepsze warunki kredytu i 2 proc. zwrotu za zakupy kartą kredytową.

Oprócz tego możesz wybrać sobie wizerunek karty, płacić telefonem za pomocą HCE lub BLIK-a oraz korzystać z programu rabatowego.

Wiceliderem został mBank, który ma w ofercie eKonto w taryfie Plus. Nic nie zapłacisz za prowadzenie rachunku, jeśli zapewnisz na nim min. 1 tys. zł wpływu. Możesz także uniknąć opłaty za kartę, jeśli zapłacisz nią 5 razy w miesiącu. Za darmo możesz wypłacać także ze wszystkich bankomatów.

Jeśli założysz konto do 31 stycznia 2017 roku, twoje środki będą oprocentowane stawką 3 proc. (maks. 3 tys. zł) oraz dostaniesz zwrot za zakupy – 2 proc. za płatności kartą lub BLIK-iem (maks. 50 zł miesięcznie przez pół roku, w sumie 300 zł). Żeby skorzystać z tej promocji musisz założyć konto, zalogować się w każdym miesiącu trwania promocji co najmniej raz do aplikacji mobilnej, zapewnić 1 tys. zł wpływu na konto oraz zapłacić kartą lub BLIK-iem min. 250 zł w miesiącu.

Także drugi stopień podium zajmuje konto osobiste, które założysz w Orange Finanse. Konto, karta, krajowe przelewy internetowe oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju są bezwarunkowo darmowe. Oprócz tego dostaniesz 10 zł miesięcznie zniżki na rachunki za telefon lub tę samą kwotę, którą możesz wykorzystać na jego doładowanie.

Tyle samo punktów, co poprzednicy uzyskało także Konto Premium, oferowane przez T-Mobile Usługi Bankowe. Konto i karta będą bezpłatne, jeśli wykonasz transakcję kartą na min. 500 zł w miesiącu. Oprócz tego możesz za darmo wykonywać krajowe przelewy internetowe oraz wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Jeśli wydasz za pomocą karty min. 500 zł w danym miesiącu, to bank zwróci ci 5 proc. tej kwoty (maks. 25 zł). W ciągu roku możesz więc zyskać 300 zł.

Na trzecim miejscu uplasował się eurobank ze swoim Kontem na co dzień. Za jego prowadzenie zapłacisz 5 zł, ale na tym opłaty się kończą. Za darmo możesz wykonywać przelewy krajowe do wszystkich banków oraz wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów. Karta także jest bezwarunkowo bezpłatna.

Otwórz konto osobiste Getin UP!

Co więcej, możesz dostać od banku jeszcze 500 zł w ciągu roku. Bonusy będą ci wypłacane w kolejnych miesiącach za aktywność w ramach konta oraz skorzystanie z innych produktów banku.

Jak widzisz, najbardziej opłaca się założyć darmowe konto tam, gdzie bank wypłaci ci jeszcze dodatkową premię. Jeśli to będzie twój podstawowy rachunek, to nie będziesz miał problemu ze spełnieniem warunku przelewania dochodu czy płatności kartą. Pamiętaj, że banku nie wybiera się na całe życie. Jeśli musisz płacić za konto lub nic nie zyskujesz za korzystanie z niego, to po prostu je zmień. Masz naprawdę wiele możliwości.