Najlepsze karty kredytowe – ranking

Karta kredytowa to nie tylko opcja szybkiego kredytu, lecz także narzędzie do budowania wiarygodności kredytowej. Zanim jednak wyląduje w naszym portfelu, warto porównać oferty dostępne na rynku. Z naszych analiz wynika, że najkorzystniejsze cenowo produkty oferuje Citi Handlowy, Bank Zachodni WBK, Raiffeisen Polbank i ING Bank Śląski.

Polacy coraz częściej sięgają po karty kredytowe i nie ma się tu czemu dziwić – to rozwiązanie wygodne i dla wielu bardzo korzystne. Po pierwsze, to jedna z nielicznych opcji na otrzymanie bezpłatnego kredytu (oczywiście jeśli spłacimy zadłużenie przed końcem okresu bezodsetkowego). Po drugie, to narzędzie, które pozwala budować pozytywną historię kredytową – jeśli bank widzi, że terminowo spłacamy niewielkie zobowiązania, to chętniej pożyczy nam większą sumę. Po trzecie, to źródło wielu promocji, rabatów i bonusów – banki lubią wynagradzać lojalnych klientów.

Brzmi dobrze? By tego początkowego zachwytu nie przerwała informacja z banku, że narosły nam odsetki, a za użytkowanie karty naliczono nam opłatę, musimy wybrać najlepszy dla siebie produkt. Jak to zrobić? Wyjaśnimy poniżej. Jeśli jednak chcesz od razu poznać wyniki naszego rankingu, to zjedź niżej.

Na co zwracać uwagę, wybierając kartę?

Sięgając po kartę kredytową, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na jej podstawowe parametry:

opłatę za wydanie karty ,

, roczną opłatę za użytkowanie karty ,

, długość okresu bezodsetkowego ,

, limit kredytowy ,

, możliwość rozłożenia zadłużenia na raty.

Parametry te jednak nie powiedzą nam wiele, jeśli nie porównamy ich z naszymi potrzebami. Na potrzeby rankingu założyliśmy, że szukamy najlepszej karty kredytowej dla klienta, którego miesięczne dochody z tytułu umowy o pracę sięgają 5 500 zł netto. Co więcej, potrzebuje on dwóch kart: dla siebie i dla swojej drugiej połówki. Ustaliliśmy również, że każda z tych osób będzie wykonywała miesięcznie transakcje bezgotówkowe kartą o wartości 350 zł.

Z racji tego, że w użyciu będą dwie karty, szukając najlepszej oferty, sprawdziliśmy też, ile będzie kosztowało:

wydanie karty dodatkowej ,

, roczna opłata za użytkowanie karty dodatkowej.

Banki co rusz oferują posiadaczom kart liczne bonusy, które również wzięliśmy pod uwagę. Sprawdziliśmy ofertę specjalną dla nowych klientów i programy rabatowe. W końcu jeśli mamy przed sobą trzy równie dobre oferty, to dlaczego nie wybrać tej z najlepszymi dodatkami. Dzięki temu można połączyć pożyteczne z przyjemnym!

Każda karta mogła otrzymać łącznie 18,5 punktu. Szczegółową punktację można sprawdzić, klikając na poniższy baner.

Po przewertowaniu wielu stron www i regulaminów oraz porównaniu ofert okazało się, że bezspornym zwycięzcą jest karta Citi Simplicity Citi Handlowego (15 pkt). Na nasze wyróżnienie zasłużyły też karta World MasterCard Banku Zachodniego WBK (14,5 pkt), karta Wygodna Visa Raiffeisen Polbanku (13,5 pkt) i Karta Kredytowa Visa ING Banku Śląskiego (13,5 pkt).

I MIEJSCE

Jeśli nasi klienci sięgną po kartę kredytową Citi Simplicity Citi Handlowego, to nie zapłacą nic za wydanie głównej i dodatkowej karty kredytowej oraz za ich użytkowanie. Będą mogli korzystać z długiego okresu bezodsetkowego – aż 56 dni, a oprocentowanie transakcji bezgotówkowych wyniesie 10 proc. Co więcej, bank za darmo poinformuje ich SMS-em o dokonanych transakcjach, limicie zadłużenia i przypomni o braku spłaty. Do karty będą też dodane programy rabatowe:

Citi Rabaty , w ramach którego otrzymają nawet do 50 proc. zniżki w ponad 5000 punktach usługowo-handlowych na terenie Polski,

, w ramach którego otrzymają nawet do 50 proc. zniżki w ponad 5000 punktach usługowo-handlowych na terenie Polski, Citi World Privileges, w ramach którego otrzymają zniżki do wybranych restauracji, sklepów czy SPA na całym świecie.

Co więcej, nowi klienci banku, którzy od 1 stycznia 2015 r. nie korzystali z karty kredytowej Citi Handlowego, mają szansę otrzymać nie lada bonus na wejście – voucher na 400 zł do perfumerii Douglas! Promocja ważna jest do 30 czerwca 2017 r. By z niej skorzystać, wystarczy spełnić kilka prostych warunków.

II MIEJSCE

Jeśli zaś nasi klienci sięgną po kartę World MasterCard Banku Zachodniego WBK, to również nie zapłacą nic za wydanie głównej i dodatkowej karty. Niestety, by nic nie zapłacić za ich użytkowanie, będą musieli spełnić warunek:

w pierwszym roku dokonać 5 transakcji w ciągu 3 miesięcy od wydania przez bank karty; jeśli nie dotrzymają tego warunku, to za kartę główną zapłacą aż 125 zł;

od drugiego roku będą musieli dokonywać 5 transakcji w miesiącu; jeśli nie dotrzymają tego warunku, to będą płacić za kartę główną 10 zł miesięcznie.

okres bezodsetkowy będzie krótszy niż u zwycięzcy – nasi klienci będą mieli 54 dni na bezodsetkową spłatę. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych, podobnie jak u zwycięzcy, wyniesie 10 proc. Do karty dodany będzie też program rabatowy. Użytkownicy będą mogli przystąpić do programu Priceless Specials: za każde zakupy online oraz zakupy w sklepach stacjonarnych, które są partnerami programu, opłacone kartą World MasterCard będą otrzymywać punkty, a te w prosty sposób wymieniać na nagrody. Co więcej, każdy nowy klient, który otworzy konto i złoży wniosek o kartę kredytową, otrzyma 200 zł w ramach promocji „200 zł na Dzień Dobry”.

III MIEJSCE

Ostatnie miejsce na podium przypadło karcie Wygodna Visa Raiffeisen Polbanku i Karcie Kredytowej Visa ING Banku Śląskiego.

Jeśli nasi klienci zdecydują się na kartę Wygodna Visa Raiffeisen Polbanku, to nie zapłacą nic za wydanie i użytkowanie głównej karty. Niestety, wydanie karty dodatkowej będzie kosztowało ich 15 zł. Okres bezodsetkowy i oprocentowanie będą takie jak u zwycięzcy: 56 dni na bezodsetkową spłatę i 10-proc. oprocentowanie transakcji bezgotówkowych. Klienci będą też mogli skorzystać z programu rabatowego, a w ramach promocji dla nowych klientów nie zapłacą nic za pierwszą wypłatę gotówki w miesiącu.

Jeśli zaś zdecydują się na Kartę Kredytową Visa ING Banku Śląskiego, to podobnie jak u zwycięzcy nie zapłacą nic za wydanie i użytkowanie głównej i dodatkowej karty, a oprocentowanie transakcji bezgotówkowych również wyniesie 10 proc. Niestety, będą mieli mniej czasu za spłatę zadłużenia – tu okres bezodsetkowy będzie trwał tylko 52 dni. Klienci będą też mogli skorzystać z programu rabatowego, ale nie otrzymają żadnego bonusu na wejście.

Nasz ranking pokazał, że na rynku kart kredytowych jest kilka ciekawych propozycji, którymi warto się zainteresować. Dla naszych klientów bez dwóch zdań najlepszą ofertą jest karta Citi Simplicity. Korzystanie z niej będzie dla nich darmowe, okres bezodsetkowy najdłuższy, a bonus – naszym zdaniem – najkorzystniejszy. Pamiętajcie jednak, że to, czy jest to również produkt najlepszy dla was, zależy od tego, jakie macie potrzeby!