Ranking kont osobistych – kwiecień 2017

Szukasz dobrego konta? Sprawdziliśmy, w którym banku możesz liczyć na brak opłat za prowadzenie konta, kartę, przelewy i wypłaty za wszystkich bankomatów oraz atrakcyjne bonusy. Zobacz, kto wygrał.

Założyliśmy, że konto co miesiąc zasilane jest kwotą 1,5 tys. zł. Przyjęliśmy też, że klient 5 razy w miesiącu płaci kartą debetową, a kwota każdej z tych transakcji to 50 zł. Na tej podstawie sprawdzaliśmy, ile będzie kosztowało prowadzenia rachunku i korzystanie z plastiku. Jeśli bank nie pobierał za nie opłat, to za każde założenie przyznawaliśmy po 20 punktów. W zależności od wysokości pobieranej opłaty liczba punktów była proporcjonalnie mniejsza.

Pod uwagę wzięliśmy też koszty wypłat z bankomatów. Za możliwość darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce przyznawaliśmy 10 punktów, za bezprowizyjne wypłaty z urządzeń należących do sieci wskazanych przez bank – 5 punktów, a jeżeli nasz klient mógł bezpłatnie wypłacać gotówkę tylko z własnych bankomatów danego banku – 0. Za darmowe przelewy zlecane przez internet oraz możliwość wpłat gotówki we wpłatomacie lub w oddziale bank dostawał po 10 punktów. Oprócz tego pięcioma punktami nagradzaliśmy konta oferujące:

przelew błyskawiczny,

przelew na numer telefonu,

płatności BLIK-iem,

moneyback,

program rabatowy.

I miejsce – Orange Finanse

Zwycięzcą rankingu zostało Konto Osobiste w Orange Finanse, któremu przyznaliśmy 95 punktów. Bez konieczności spełniania żadnych warunków otrzymujesz: darmowe prowadzenie konta, kartę, krajowe przelewy internetowe oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju. Możesz także korzystać z przelewu błyskawicznego, przelewu na numer telefonu oraz płacić BLIK-iem. Oprócz tego posiadacze Konta Osobistego Orange Finanse zyskują dodatkowe korzyści:

10 zł zniżki na doładowanie karty do telefonu lub rachunki w Orange,

3,5 proc. na koncie oszczędnościowym,

do 760 zł zwrotu na konto za płatności kartą do konta u partnerów programu Strefa Korzyści (wystarczy pobrać aplikację mobilną, która wskaże, z jakich rabatów możesz korzystać w pobliskich sklepach i punktach usługowych).

II miejsce – Bank Millennium, mBank, T-Mobile Usługi Bankowe

Na drugim miejscu uplasowały się trzy konta, które uzyskały po 90 punktów: Konto 360° Banku Millennium, eKonto standard mBanku i Konto Freemium oferowane przez T-Mobile Usługi Bankowe.

Za prowadzenie Konta 360°, użytkowanie wydanej do niego karty debetowej oraz wypłaty z bankomatów nasz klient nie zapłaci ani złotówki. Jedynym warunkiem, który będzie musiał spełnić, jest zapewnienie min. 1 tys. zł wpływów zewnętrznych w miesiącu oraz wykonanie co najmniej jednej płatności kartą lub BLIK-iem. Największą zaletą tego rachunku jest możliwość otrzymania zwrotu za te transakcje. Przez pół roku możesz oszczędzić nawet 360 zł (2 proc. za płatności kartą i 5 proc. za transakcje opłacone BLIK-iem).

2 proc. zwrotu za płatności kartą lub BLIK-iem (makymalnie 300 zł zwrotu przez 6 miesięcy) możesz uzyskać na eKoncie standard. Wystarczy zapewnić jeden wpływ w wysokości min. 1 tys. zł, wykonać transakcje kartą lub BLIK-iem w sumie na przynajmniej 250 zł oraz raz zalogować się do aplikacji mobilnej banku. Prowadzenie konta jest darmowe. Karta debetowa także będzie bezpłatna, jeżeli wykonasz nią min. 5 transakcji w miesiącu. Bez prowizji możesz wypłacać gotówkę z bankomatów Planet Cash, BZ WBK i Euronet. Dotyczy to jednak tylko wypłat powyżej 100 zł, za wybranie niższej kwoty zapłacisz 1,3 zł prowizji.

Trzecim wiceliderem jest Konto Freemium w T-Mobile Usługi Bankowe. Jest ono prowadzone za darmo, nic nie zapłacisz też za przelewy internetowe. Bezpłatnie możesz także wypłacać gotówkę z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie, ale tylko trzy razy w miesiącu. Za każdą kolejną wypłatę zapłacisz 6 zł. Raz w miesiącu możesz bezpłatnie wpłacić gotówkę do wpłatomatu. Aby nie płacić za kartę, musisz wykonać nią transakcje na przynajmniej 200 zł. Oprócz tego dostajesz 50 zł za przeniesienie i aktywne korzystanie z konta (przeniesienie wynagrodzenia i zapłacenie 3 razy kartą). Drugi bonus to 5 proc. zwrotu za zakupy (maks. 15 zł miesięcznie i 180 zł rocznie).

III miejsce – Nest Bank i Bank Zachodni WBK

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Nest Konto Nest Banku i Konto Godne Polecenia, które można założyć w Banku Zachodnim WBK. Każdemu z nich przyznaliśmy po 80 punktów.

Mając rachunek Nest Konto w Nest Banku, nie zapłacisz nic za prowadzenie konta, korzystanie z karty, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, wpłaty gotówki w oddziałach i wpłatomatach sieci Euronet oraz przelewy zlecane przez internet. Mniejsza liczba punktów przyznanych temu produktowi wynika z tego, że Nest Bank nie oferuje moneybacku, programu rabatowego ani możliwości płatności BLIK-iem.

Drugi z brązowych medalistów – Bank Zachodni WBK – oferuje posiadaczom Konta Godnego Polecenia darmowe prowadzenie konta i kartę Visa Sol (pod warunkiem zapłacenia nią 5 razy w miesiącu). Bezpłatnie otrzymują oni także 5 pierwszych SMS-kodów w miesiącu pozwalających na wykonanie przelewu internetowego (każdy kolejny kosztuje 20 gr). Gotówkę możesz wypłacać bez prowizji tylko z bankomatów własnych banku. Wypłata z obcych urządzeń to 3 proc. kwoty transakcji (min. 5 zł). W ramach promocji trwającej do 30 kwietnia 2017 r. nie zapłacisz za wpłaty gotówkowe na rachunek. Osoby aktywnie korzystające z konta banku są nagradzane bonusem w wysokości 30 zł przez 5 miesięcy. Wystarczy co miesiąc zapewniać wpływ wynagrodzenia w wysokości przynajmniej 1 tys. zł i 5 razy zapłacić kartą lub BLIK-iem.

Szukając nowego konta, kieruj się tym, aby usługi, z których najczęściej korzystasz, były darmowe. Nie daj się zadowolić tylko bezpłatnym rachunkiem. Weź pod uwagę także bonusy, które zaproponuje ci bank. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki będą dla ciebie pomocne.