Ranking kont, które dają zarobić

Nawet 720 zł rocznie możesz dostać od banku za aktywne korzystanie z jego usług. Sprawdziliśmy, która instytucja wypłaca najwyższe premie, jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać oraz czy konto nie jest obwarowane dodatkowymi opłatami. Sprawdź, gdzie najbardziej opłaca się założyć rachunek, który pozwoli ci zarobić.

Moneyback to zwrot części wydatków za wykonywanie płatności kartą do konta. W sytuacji, kiedy na rynku jest wiele darmowych rachunków, bank musi zaproponować coś jeszcze. Jednym z bonusów najkorzystniejszych dla klientów jest właśnie moneyback. Dlaczego? Dzięki niemu możemy zaoszczędzić robiąc zakupy. Tworząc ranking, kierowaliśmy się maksymalną kwotą zwrotu, którą można uzyskać w ciągu roku, oraz stawką procentową. Nie braliśmy pod uwagę premii za przeniesienie czy polecenie, ale za aktywność na koncie.

I miejsce – Konto active i Konto prestige

Najwyższy zwrot wydatków, bo aż 5 proc., oferuje eurobank w ramach Programu „Rodzina i Przyjaciele”. Za wydatki kartą do konta na sport, rekreację i rozrywkę możesz dostać aż 60 zł zwrotu miesięcznie (w sumie 720 zł rocznie). Wystarczy założyć Konto active lub prestige, zgłosić się do Programu i za wydatki tego typu płacić kartą do konta. Aby otrzymać maksymalny zwrot, musisz wydać 1,2 tys. zł miesięcznie.

Prowadzenie konta active będzie darmowe, jeśli spełnisz jeden z warunków: zapewnisz na nie wpływ wynagrodzenia, emerytury lub renty min. 1,5 tys. zł, będziesz miał średnie miesięczne saldo na koncie w wysokości min. 15 tys. zł albo otrzymasz na nie przelew ze świadczenia Rodzina 500 plus. Posiadanie karty kosztuje 4,90 zł, ale wystarczy, że w danym miesiącu na rachunku zostaną zaksięgowane płatności kartami klienta na łączną kwotę min. 400 zł, a wówczas bank zwraca tę opłatę. Za darmo możesz za jej pomocą wypłacać gotówkę w PLN ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Chcąc uniknąć opłaty za prowadzenie konta prestige, musisz zapewnić na nie łączne wpływy w wysokości przynajmniej 4 tys. zł. lub średnie miesięczne saldo na koncie w wysokości 50 tys. zł Posiadanie karty kosztuje 4,90 zł, ale wystarczy, że w danym miesiącu na rachunku zostaną zaksięgowane płatności kartami klienta na łączną kwotę min. 500 zł, a wówczas bank zwraca tę opłatę. Bez prowizji możesz wypłacać pieniądze w PLN ze wszystkich bankomatów w Polsce, a dodatkowo, jeżeli korzystasz z karty MasterCard także na świecie.

II miejsce – Konto Getin UP

W ramach Pakietu Korzyści „Mój Bank” oferowanego przez Getin Bank, możesz dostać maksymalnie 1 tys. zł zwrotu rocznie – po 2 proc. zwrotu za domowe rachunki, zakupy dokonane kartą kredytową i raty kredytu. Na potrzeby rankingu wzięliśmy pod uwagę jednak dwie z tych pozycji: domowe rachunki i kartę kredytową, ponieważ trzeci element dotyczy tylko posiadaczy kredytów w Getin Banku. Aby otrzymać zwrot za rachunki, musisz opłacać je z konta za pomocą polecenia zapłaty. Natomiast, żeby korzystać z premii za korzystanie z karty kredytowej, wystarczy nią płacić.

Konto Getin UP jest bezwarunkowo darmowe. Karta także będzie, jeśli wykonasz nią transakcje na łącznie min. 300 zł miesięcznie. Bez prowizji możesz wypłacać gotówkę z bankomatów sieci Euronet i Planet Cash. A gdy zapewnisz wpływ na konto w wysokości min. 1 tys. zł i wydasz kartą przynajmniej 300 zł miesięcznie, to otrzymujesz możliwość wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce bez prowizji.

Jeśli nie będziesz chciał wyrabiać sobie karty kredytowej, to oczywiście możesz korzystać tylko ze zwrotu za domowe rachunki. Warto jednak wiedzieć, że wydanie Karty Kredytowej Standard jest bezpłatne. Nie będziesz musiał ponosić także opłaty za korzystanie z karty (5 zł miesięcznie), jeżeli wykonasz nią 5 transakcji w miesiącu.

III miejsce – Konto Jedyne

Zwrot za paliwo na Koncie Jedynym w Toyota Banku to prawdziwa gratka dla kierowców. Można otrzymać nawet 10 proc. zwrotu za wydatki na paliwo (maks. 50 zł miesięcznie, 600 zł rocznie). Wystarczy założyć konto wraz z kartą debetową, podać dane samochodu i spełnić warunki, które są uzależnione od wysokości zwrotu:

5 proc. − średnie miesięczne saldo na koncie: 1 tys. zł, średnie miesięczne oszczędności: 10 tys. zł, minimalna kwota transakcji kartą: 500 zł,

− średnie miesięczne saldo na koncie: 1 tys. zł, średnie miesięczne oszczędności: 10 tys. zł, minimalna kwota transakcji kartą: 500 zł, 6 proc. − średnie miesięczne saldo na koncie: 2 tys. zł, średnie miesięczne oszczędności: 30 tys. zł, minimalna kwota transakcji kartą: 800 zł,

− średnie miesięczne saldo na koncie: 2 tys. zł, średnie miesięczne oszczędności: 30 tys. zł, minimalna kwota transakcji kartą: 800 zł, 8 proc. − średnie miesięczne saldo na koncie: 2,5 tys. zł, średnie miesięczne oszczędności: 40 tys. zł, minimalna kwota transakcji kartą: 800 zł,

− średnie miesięczne saldo na koncie: 2,5 tys. zł, średnie miesięczne oszczędności: 40 tys. zł, minimalna kwota transakcji kartą: 800 zł, 10 proc. − średnie miesięczne saldo na koncie: 3 tys. zł, średnie miesięczne oszczędności: 50 tys. zł, minimalna kwota transakcji kartą: 1 tys. zł.

Opłata za prowadzenie Konta Jedynego wynosi 2,49 zł, natomiast karta jest bezpłatna. Darmowe są trzy pierwsze wypłaty w miesiącu z dowolnego bankomatu w Polsce, a za każdą kolejną trzeba zapłacić 4,50 zł prowizji.

Konta z premią moneyback oferuje aktualnie 10 banków. Klikając w poniższy baner, możesz zapoznać się z pełnymi wynikami rankingu.

Jeśli masz konto, które nie oferuje takiego bonusu albo co gorsza takie, za które musisz jeszcze płacić, to zapoznaj się z przedstawionymi przez nas ofertami i wybierz lepsze konto. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.