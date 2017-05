Ranking kont osobistych - poznaj najlepsze oferty

Opłaty za konto i kartę, darmowe bankomaty, dodatkowe bonusy – to tylko kilka czynników, które wzięliśmy pod uwagę w naszym rankingu kont. Dowiesz się z niego, którą ofertę warto wybrać. Prześwietliliśmy aż 29 rachunków, a najlepsze okazały się Konto Plus, Konto Optymalne i eKonto Standard.

Założyliśmy, że co miesiąc rachunek zasilasz kwotą 1 tys. zł, a kartą wykonujesz transakcje na 500 zł. Po 15 punktów otrzymywało konto, za prowadzenie którego – przy przyjętych przez nas założeniach – nie była pobierana opłata. Tyle samo punktów przyznawaliśmy, jeśli bezpłatne było użytkowanie karty wydanej do konta. Oferty płatne dostawały proporcjonalnie mniej punktów – w zależności od pobieranej opłaty. 10 punktów dodawaliśmy za bezwarunkowo darmowe konto, a 5 za kartę. Po 6 punktów otrzymywały produkty z bezprowizyjnymi wypłatami ze wszystkich bankomatów w Polsce, po 3 – jeśli posiadacze konta mogą wypłacać gotówkę za darmo z wybranych bankomatów, po 2 w przypadku ograniczonej kwoty darmowych transakcji i 0, jeśli bezpłatne były tylko wypłaty z urządzeń własnych banku.

Po 5 punktów dodawaliśmy za darmowe zewnętrzne przelewy internetowe, zlecenia stałe i polecenia zapłaty. 10 punktów otrzymywało konto, oferujące moneyback, a dodatkowe 5 punktów za możliwość skorzystania z limitu w koncie i cashbacku (wypłaty gotówki przy okazji zakupów w sklepach). Maksymalnie można było zdobyć 86 punktów.

I miejsce – Konto Plus

Ranking kont osobistych wygrało Konto Plus oferowane przez Plus Bank, które zdobyło 81 punktów. Prowadzenie konta jest bezwarunkowo darmowe. A opłaty za kartę unikniesz, jeśli wykonasz transakcje na min. 500 zł miesięcznie. Bez prowizji możesz wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce. Nic nie zapłacisz także za przelewy internetowe, zlecenia stałe i polecenia zapłaty. W razie niespodziewanych wydatków możesz skorzystać z łatwo dostępnego limitu kredytowego w koncie, który udzielany jest bez prowizji. Dodatkowo Konto Plus umożliwia obniżenie faktur za usługi świadczone przez sieć komórkową Plus i/lub Cyfrowy Polsat. Dzięki aktywności na koncie (wydaniu kartą min. 500 zł miesięcznie, przelewaniu wynagrodzenia oraz regulowaniu rachunków poleceniem zapłaty), otrzymasz 40 zł zwrotu miesięcznie przez pierwszy rok, a w kolejnym roku po 15 zł.

II miejsce – Konto Optymalne

Drugie miejsce zajął BGŻ BNP Paribas, który niedawno wprowadził do swojej oferty Konto Optymalne. Otrzymało ono 78 punktów. Konto i karta są darmowe. Dodatkowym atutem produktu jest 2-proc. zwrot za zakupy opłacane kartą. Maksymalna premia to 300 zł rocznie. Nic nie zapłacisz za wypłaty z bankomatów sieci BGŻ BNP Paribas i Planet Cash w kraju oraz z urządzeń grupy BNP Paribas za granicą. Za darmo możesz korzystać z krajowych przelewów internetowych, zleceń stałych i poleceń zapłaty.

III miejsce – eKonto standard

Ostatnie miejsce na podium należy do mBanku i eKonta standard. Jego wynik to 77 punktów. mBank zapewnia darmowe prowadzenie rachunku. Karta będzie bezpłatna, jeśli wykonasz nią pięć transakcji miesięcznie. A bez prowizji możesz wypłacać gotówkę (powyżej 100 zł jednorazowo) z bankomatów sieci: Planet Cash, BZ WBK i Euronet. Za wypłaty niższych kwot zapłacisz 1,30 zł prowizji. Posiadacze eKonta standard otrzymują też 2 proc. zwrotu za transakcje kartą lub BLIK-iem. Maksymalnie można dostać przez pół roku po 50 zł miesięcznie, czyli w sumie 300 zł. Aby otrzymać premię, trzeba przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej banku, zapewnić jeden wpływ na konto w wysokości min. 1 tys. zł i wykonać transakcje kartą lub BLIK-iem na łącznie min. 250 zł.

Prześwietliliśmy 29 rachunków, więc jeśli szukasz innej oferty, zapoznaj się z pełnymi wynikami rankingu.

Polacy bardzo nie lubią zmieniać konta i z reguły są lojalni wobec raz wybranego banku. Jaki widzisz, oferta rynkowa się zmienia, a banki wprowadzają korzystne promocje dla nowych klientów. Warto wiedzieć, że możesz zyskiwać wielokrotnie, jeśli założysz kilka kont.