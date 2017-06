Ranking kont premium

Czego bogaci Polacy oczekują od banków? Większość klientów premium szuka darmowego konta, bezpłatnych bankomatów w kraju i za granicą oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku. Postanowiliśmy sprawdzić, czy bankom udaje się sprostać tym oczekiwaniom.

W najnowszym rankingu sprawdziliśmy, które banki oferują konta dla klientów premium. Udało nam się znaleźć 17 rachunków dla osób o ponadprzeciętnych dochodach. Założyliśmy, że idealne konto premium jest bezpłatne i daje możliwość darmowej wypłaty środków w bankomatach w Polsce i za granicą. Doceniliśmy również dodatkowe usługi, takie jak możliwość zarządzania swoimi inwestycjami za pośrednictwem bankowości internetowej oraz preferencyjne warunki kredytu gotówkowego, lokaty czy konta oszczędnościowego. Które rachunki wypadły najlepiej w naszym zestawieniu?





Jak ocenialiśmy konta?

Założyliśmy, że osoba korzystająca z konta premium otrzymuje miesięczne wpływy na rachunek w wysokości 5 tys. zł i wykonuje transakcje kartą na kwotę minimum 1 500 zł miesięcznie. Jeżeli przy powyższych kryteriach konto było darmowe, przyznawaliśmy 20 punktów za konto oraz 20 punktów za kartę. W przeciwnym razie obniżaliśmy proporcjonalnie punktację. Pozostałe czynniki brane przez nas pod uwagę to:

opłata za bankomaty w Polsce (10 punktów, gdy wszystkie bankomaty są darmowe, 5 – gdy wybrane i 0 − gdy tylko własne urządzenia banku są bezpłatne),

(10 punktów, gdy wszystkie bankomaty są darmowe, 5 – gdy wybrane i 0 − gdy tylko własne urządzenia banku są bezpłatne), opłata za bankomaty za granicą (15 punktów, gdy wszystkie bankomaty są darmowe, 7 – gdy wybrane i 0 − gdy wszystkie są płatne),

(15 punktów, gdy wszystkie bankomaty są darmowe, 7 – gdy wybrane i 0 − gdy wszystkie są płatne), koszt internetowego przelewu zewnętrznego (5 punktów, gdy przelewy są darmowe, 0 − gdy płatne),

(5 punktów, gdy przelewy są darmowe, 0 − gdy płatne), koszt zlecenia stałego (5 punktów, gdy jest darmowe, 0 − gdy płatne),

(5 punktów, gdy jest darmowe, 0 − gdy płatne), koszt polecenia zapłaty (5 punktów, gdy jest darmowe, 3 − gdy płatne, 0 − gdy bank nie ma takiej usługi),

(5 punktów, gdy jest darmowe, 3 − gdy płatne, 0 − gdy bank nie ma takiej usługi), oprocentowanie środków na rachunku (5 punktów, gdy bank daje taką możliwość, 0 − gdy nie),

(5 punktów, gdy bank daje taką możliwość, 0 − gdy nie), preferencyjne warunki lokaty/ konta oszczędnościowego/ kredytu gotówkowego (5 punktów, gdy bank daje taką możliwość, 0 − gdy nie),

(5 punktów, gdy bank daje taką możliwość, 0 − gdy nie), możliwość zarządzania swoimi inwestycjami za pośrednictwem bankowości internetowej (5 punktów, gdy bank daje taką możliwość, 0 − gdy nie).

Każde konto mogło otrzymać łącznie 100 punktów.

I miejsce – dbNET PREMIUM Deutsche Banku Polska





Bezapelacyjnie pierwsze miejsce w naszym rankingu zajęło konto dbNET PREMIUM oferowane przez Deutsche Bank Polska. Rachunek zdobył maksymalną liczbę punktów, co pozwoliło mu zdeklasować przeciwników. Decydując się na to konto, nie zapłacisz nic za jego prowadzenie (bez względu na wysokość wpływów), kartę do konta, wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą, przelewy internetowe, zlecenia stałe i polecenia zapłaty. Co więcej, jeżeli wybierzesz rachunek dbNET PREMIUM, będziesz mógł kupować jednostki funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem bankowości internetowej, a twoje środki zgromadzone na rachunku będą oprocentowane 1,3 proc. w skali roku. Z pewnością jest to konto dla najbardziej wymagających klientów.

II miejsce – Lion’s Prime Lion’s Banku





II miejsce w naszym rankingu zajęło konto Lion’s Prime oferowane przez Lion’s Bank. Jest to podstawowy rachunek w ofercie tej instytucji, co pokazuje, że kieruje ona swoje produkty przede wszystkim do klientów prestiżowych. Konto Lion’s Prime otrzymało 90 punktów. Od zwycięzcy dzieliło je więc niewiele, a o wyniku przesądził brak oprocentowania środków na rachunku oraz brak preferencyjnych warunków lokaty, konta oszczędnościowego lub kredytu. Co więcej, rachunek premium w Lion’s Banku będzie darmowy tylko wtedy, kiedy w poprzednim miesiącu na konto wpłynie minimum 2 tys. zł. W przeciwnym razie za prowadzenie rachunku trzeba będzie zapłacić 100 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że za wszystkie pozostałe parametry brane przez nas pod uwagę przyznaliśmy maksymalną notę.

III miejsce – mKonto Aquarius mBanku i Konto Wyższej Jakości Alior Banku









Finałową trójkę zamykają ex aequo mKonto Aquarius, które ma w swojej ofercie mBank, oraz Konto Wyższej Jakości oferowane przez Alior Bank. W przypadku obu rachunków nie zapłacisz nic za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie, przelewy internetowe, zlecenia stałe i polecenia zapłaty. Posiadacze konta Aquarius nie zapłacą za jego prowadzenie, jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą minimum 5 tys. zł lub aktywa sięgną 100 tys. zł. Przy niespełnieniu któregoś z tych warunków opłata za konto wyniesie 19,50 zł. Opłata za kartę to 3 zł, chyba że w miesiącu wykonasz 5 transakcji na dowolną kwotę. Z kolei Konto Wyższej Jakości będzie darmowe, jeżeli w miesiącu kalendarzowym zostaną zaksięgowane wpływy na kwotę min. 2 500 zł, a użytkownik wykona transakcje kartą na minimum 700 zł. W przeciwnym razie opłata za rachunek wyniesie 12 zł. Karta w przypadku tego konta jest bezwarunkowo darmowa.

Łącznie w rankingu porównaliśmy 17 rachunków. Szczegóły dotyczące produktów, które nie znalazły się na podium, znajdziesz w tabeli z pełnymi wynikami rankingu. Jeżeli w czołówce nie ma konta, którego szukasz, z pewnością otrzymało mniej punktów i zostało umieszczone w tabeli poniżej.

Coraz więcej banków dostrzega potrzebę tworzenia specjalnej oferty dla klientów, którzy mają ponadprzeciętne zarobki i oczekują czegoś ponad standardowe usługi oferowane wraz z kontem. Jeżeli więc poszukujesz konta prowadzonego na najwyższym poziomie, to nasz ranking powinien ci ułatwić wybór najlepszego z nich.