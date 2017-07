Ranking kart kredytowych

Porównaliśmy 19 kart kredytowych 14 banków. Pod uwagę wzięliśmy wiele czynników, m.in. bonusy, jakie banki oferowały kierowcom, np. zwrot części wydatków na paliwo. Sprawdź, które karty oferują swoim posiadaczom najwięcej!

O zaletach karty kredytowej nie trzeba chyba specjalnie przekonywać. Wykorzystywana w sposób prawidłowy i rozsądny może być dobrym rozwiązaniem zarówno podczas drobnych zakupów, jak i przy finansowaniu większych potrzeb.

Z uwagi na rozpoczynający się właśnie okres wakacyjny postanowiliśmy się przyjrzeć kartom kredytowym oferowanym przez banki działające w Polsce. W naszym zestawieniu znalazło się 19 kart kredytowych z oferty 14 banków.

Co porównywaliśmy i ocenialiśmy?

W czerwcowym rankingu kart kredytowych pod uwagę oprócz standardowych parametrów (m.in. opłaty za wydanie i użytkowanie karty, długości okresu bezodsetkowego czy oprocentowania transakcji bezgotówkowych) wzięliśmy także prowizję za przewalutowanie transakcji bezgotówkowych dokonanych za granicą w euro oraz dodatki/bonusy dla posiadaczy kart. Wśród tych ostatnich wyróżniliśmy moneyback, czyli zwrot części pieniędzy za zakupy, w szczególności za paliwo (w lecie przecież częściej podróżujemy samochodem). Właśnie za moneyback za zakupy na stacjach paliw przyznawaliśmy najwięcej punktów. Ile punktów otrzymywały karty za pozostałe parametry? Można to sprawdzić, klikając w poniższy billboard.

Zwyciężyła Visa TurboKARTA!

Zwycięzcą rankingu została karta kredytowa Visa TurboKARTA oferowana przez Santander Consumer Bank. Przyznaliśmy jej maksymalną liczbę punktów, czyli 14. Decydując się na tę kartę, nie zapłacisz nic za jej wydanie. Opłata za jej użytkowanie nie zostanie pobrana, o ile w okresie pomiędzy dniem naliczenia opłat zostaną dokonane transakcje na min. 1 000 zł (w przeciwnym razie karta miesięcznie kosztuje 4,90 zł). okres bezodsetkowy dla transakcji bezgotówkowych trwa do 54 dni (jeżeli nie skorzystasz z tej opcji, to oprocentowanie transakcji bezgotówkowych wyniesie 10 proc. w skali roku). Prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanej w euro to 1,26% wartości transakcji. Co więcej, płacąc TurboKARTĄ na stacjach benzynowych można otrzymać 3%. zwrotu za zakupy, a płacąc poza stacjami benzynowymi (np. za zakupy spożywcze) – 1%. Można też skorzystać z bezpłatnej usługi w ramach car assistance – zapewniającego pomoc w przypadku awarii czy kradzieży samochodu lub braku paliwa a, w razie wypadku Centrum Alarmowe zorganizuje samochód zastępczy, zakwaterowanie w hotelu oraz opiekę nad dziećmi. Do dyspozycji posiadacza karty jest także Serwis Informacyjny udzielający informacji komunikacyjnych, który może także poinstruować, jak postępować w razie wypadku.

Kartę można otrzymać bez potrzeby odwiedzania oddziału banku – za pośrednictwem formularza internetowego lub telefonicznie.

Drugie miejsce? Karta 1|2|3

Tylko 2 punkty mniej od zwycięzcy zdobyła karta kredytowa 1|2|3 Banku Zachodniego WBK. W I roku użytkowania karta 1|2|3 będzie darmowa pod warunkiem rozliczenia min. 5 transakcji w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty. Od II roku opłata miesięczna za użytkowanie karty (10 zł) nie będzie pobierana pod warunkiem rozliczenia w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym min. 5 transakcji wykonanych daną kartą. transakcje gotówkowe wykonane tą kartą będą oprocentowane 10% w skali roku, a prowizja za przewalutowanie transakcji w euro wyniesie 2,80%.

Podobnie jak w przypadku Visa TurboKARTY, jej posiadacz może otrzymać zwrot części wydatków na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Będzie on co prawda niższy niż u zdobywcy pierwszego miejsca (wynosi 2%), ale będzie obowiązywał we wszystkich supermarketach spożywczych w Polsce oraz we wszystkich restauracjach i fast foodach na terenie kraju. Wysokość zwrotu wyniesie odpowiednio 1 i 3%.

PKO VITAY brązowym medalistą

Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła Partnerska karta kredytowa PKO VITAY. Za jej wydanie bank pobierze 10 zł, a jej użytkowanie będzie cię kosztowało 39,50 zł rocznie. Prowizja za przewalutowanie transakcji w euro wyniesie 3,50%, a oprocentowanie transakcji bezgotówkowych – 10% (dla klientów przenoszących zadłużenie do PKO BP jest o 0,1 pp. niższe). Można także liczyć na dodatki/bonusy dla kierowców. W PKO Banku Polskim polegają one na zbieraniu punktów w programie VITAY. Każde 2 zł opłacone kartą przekłada się na 1 punkt VITAY. Zgromadzone punkty można wymieniać na nagrody z katalogu VITAY. Można także korzystać z rabatów u partnerów programu lub otrzymywać dodatkowe punkty VITAY za dokonane u nich transakcje. Posiadacze karty kredytowej PKO VITAY korzystają także m.in. z pakietu „Ubezpieczenie na szóstkę”, pakietu „Ubezpieczenie podróżne” czy ze zniżek i rabatów w ramach programu Visa On Line.

Powyżej opisaliśmy tylko karty, które zajęły pierwsze trzy miejsca w rankingu. Jeśli chcesz sprawdzić, co oferują inne karty kredytowe (a porównaliśmy ich 19), kliknij w poniższy billboard.

Obniżenie opłaty interchange spowodowało, że banki niechętnie oddają klientom część pieniędzy wydanych przez nich w punktach handlowo-usługowych. Tym bardziej powinno cieszyć to, że na rynku są jeszcze banki promujące aktywnych klientów moneybackiem. W końcu choć paliwa od pewnego czasu są znacznie tańsze, nie znaczy to, że tankując samochód, nie możemy oszczędzić jeszcze więcej. Nieprawdaż?